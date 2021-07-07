Ватикан: десять человек обвиняются в финансовых преступлениях

В Ватикане завершилось следствие по делу о недвижимости в Лондоне, в сделки по которой были вовлечены некоторые представители руководящих органов города-государства и Римской Курии. Обвинения связаны с махинациями вокруг здания, расположенного на Слоан-авеню британской столицы. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Следственные действия возглавлял поборник правосудия Джан Пьеро Милано, в сотрудничестве с Ватиканской жандармерией. В ходе расследования были проанализированы многочисленные документы, в том числе обнаруженные в конфискованных электронных устройствах, а также выслушаны показания свидетелей.

Председатель Суда Града Ватикан Джузеппе Пиньятоне распорядился о вручении судебной повестки десяти обвиняемым. Таким образом, завершился первый этап уголовного процесса: теперь собранные сведения будут обсуждаться на публичных слушаниях с участием обвинения и защиты.

Повестку в суд получат: Рене Брюльхарт (бывший президент Управления финансовой информации Ватикана), обвиняемый в злоупотреблении служебным положением; Энрико Крассо, финансист, в течение нескольких десятилетий занимавшийся инвестициями Госсекретариата, которому вменяются преступления по нескольким статьям – незаконное присвоение государственных средств, коррупция, вымогательство, отмывание денег, в том числе самоотмывание, мошенничество, злоупотребление служебным положением и подлог документов; Томмазо Ди Руцца (бывший директор Управления финансовой информации Ватикана), обвиняемый в незаконном присвоении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и разглашении конфиденциальной информации; монсеньор Мауро Карлино (сотрудник Госсекретариата), обвиняемый в вымогательстве и злоупотреблении служебным положением; Чечилия Маронья, получившая значительные суммы от Госсекретариата за агентурные действия; финансист Раффаеле Минчоне, обвиняемый в присвоении гос. средств, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и в самоотмывании; адвокат Никола Скуиллаче, обвиняемый в мошенничестве, присвоении средств, отмывании денег и самоотмывании; Фабрицио Тирабасси (сотрудник административного отдела Госсекретариата), обвиняемый в коррупции, вымогательстве, мошенничестве, незаконном присвоении и злоупотреблении служебным положением; Джанлуиджи Торци – финансист, сотрудничавший со Св. Престолом и обвиняемый в вымогательстве, незаконном присвоении, мошенничестве, отмывании денег и самоотмывании.

Судебные органы сообщили также, что в деле о лондонской недвижимости фигурируют и элементы, вменяемые кардиналу Джованни Беччу. Согласно предусмотренной процедуре, в отношении иерарха проводится расследование в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением и в подкупе.

Уголовный процесс ведется в тесном сотрудничестве с прокуратурой Рима и с экономико-финансовой полицией Италии, а также с прокуратурами Милана, Бари, Тренто, Кальяри и Сассари. В ходе дознания следственные материалы были также предоставлены комиссиями по оказанию правовой помощи в ОАЭ, Великобритании, Джерси, Люксембурге, Словении, Швейцарии, которые помогли разоблачить обширную сеть связей с операторами финансовых рынков, которые привели к огромным потерям для ватиканских финансов, в том числе ресурсов, предназначенных для благотворительности Святейшего Отца».