Папа в завершение своего визита на Мальту предостерег от катастрофы цивилизации — равнодушия (+ ФОТО)

Вечером 3 апреля Папа Франциск встретился с 200 беженцами в приёмном центре «Мастерская мира им. Иоанна XXIII» в Хал-Фаре; это событие стало заключительным этапом двухдневного апостольского визита Епископа Рима на Мальту. Сообщает русская служба Vatican News.

В начале встречи прозвучали драматические свидетельства людей, которые были вынуждены покинуть свои земли и обрели безопасное убежище на средиземноморском острове.

В своей речи Святейший Отец поблагодарил выступавших за их слова, отобразившие истории множества их собратьев. Епископ Рима заверил беженцев в молитвенной памяти, отметив, что встреча с ними полностью раскрыла смысл девиза Папского визита на Мальту, взятого из Книги Деяний апостольских: «Оказали нам немалое человеколюбие» (28,2). Мальтийцы с особой заботой приняли апостола Павла и его соратников, потерпевших кораблекрушение; Папа выразил надежду, что Мальта будет так всегда относиться к тем, кто прибывает на её берега:

«Кораблекрушение – это опыт, который за последние годы пережили в Средиземном море тысячи мужчин, женщин и детей. К сожалению, для многих это закончилось трагично. Теперь же происходит ещё одно кораблекрушение – цивилизации, и оно угрожает не только беженцам, но и всем нам. Каким же образом можно спастись от этого крушения, грозящего потопить корабль нашей цивилизации? Поступая по-человечески».

Нужно видеть в людях не цифры, а лица, истории, братьев и сестёр, подчеркнул Папа, отметив, что услышанные свидетельства заставляют вспомнить истории тысяч людей, которые в последние дни были вынуждены покинуть Украину, а также многих других, которые в поисках убежища оставили дома и земли в Азии, Африке и Америке, включая представителей рохинджа. «Мои мысли и молитвы обращены ко всем им», – сказал Святейший Отец.

Чтобы залечить раны мигрантов и беженцев, нужны время, человечность, доброжелательные люди, которые умеют слушать, понимать, сопровождать, нести бремя вместе. Очень важно, отметил Папа, чтобы такими «местами человечности» были приёмные центры, что для нас, христиан, является проверкой на верность Евангелию Иисуса, сказавшего: ‘Я был странником, и вы приняли Меня’ (Мф 25,35). Это делается не за один день, – требуется время, много терпения и прежде всего любви, состоящей из близости, нежности и сострадания, подобных Божьей любви к нам. Полагаю, мы должны сказать большое спасибо тем, кто принял этот вызов здесь, на Мальте, и подарил жизнь этому центру».

Святейший Отец от всего сердца пожелал, чтобы мигранты, встретившие гостеприимный приём, становились свидетелями и вдохновителями братства, делясь с другими драгоценным наследием человечности: «Таков путь братства и социальной дружбы, будущее человеческой семьи в глобализированном мире».

Епископ Рима призвал всех людей доброй воли ответить на вызов миграции очагами братства, вокруг которых люди смогут согреться, подняться на ноги, возродить своё достоинство и надежду.

«Давайте укреплять ткань социальной дружбы и культуру встречи, начиная с таких мест, как это, которые, возможно, не идеальны, но являются ‘мастерскими мира’», – сказал Папа Франциск и обратился к мигрантам:

«Дорогие братья и сёстры, через несколько минут я вместе с некоторыми из вас зажгу свечу перед образом Пресвятой Богородицы. Этот простой жест имеет огромное значение: в христианской традиции этот маленький огонёк символизирует веру в Бога. А ещё это символ надежды, которую Мария, наша Матерь, поддерживает в самые трудные моменты. Именно надежда, которую я увидел сегодня в ваших глазах, наполнила смыслом ваш путь и поддерживает вас. Пусть Богородица поможет вам никогда не терять надежды! Ей я вверяю каждого из вас и ваши семьи и обнимаю своими молитвами. Пожалуйста, не забывайте помолиться обо мне. Спасибо!»