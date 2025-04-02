В Японии закрылась одна из старейших печатных католических газет — её заменил новый веб-сайт

Еженедельная газета Католической Церкви в Японии завершила свою 102-летнюю историю выпуском от 30 марта, не в силах справиться с растущими расходами и падающей подпиской, сообщает UCA News.

Первый выпуск издания, которое впоследствии получило название «Каторикку симбун» (католическая газета), был опубликован 1 января 1923 года группой молодых мирян в Токио.

Источники сообщают, что сокращение числа подписчиков и рост расходов привели к закрытию печатного издания.

В марте прошлого года президент Конференции католических епископов Японии кардинал Исао Кикучи объявил, что с апреля 2025 года новости Церкви в Японии будут распространяться в электронном виде.

«Учитывая текущее положение дел в газете и распространение Интернета, мы уже несколько лет размышляем над тем, как нам следует распространять информацию о Католической Церкви в Японии. Мы решили начать конкретную работу по созданию новой формы распространения информации», — сказал прелат.

Новый новостной сайт Catholic Japan News заработал в полночь 1 апреля. На данный момент там публикуются материалы только на японском языке.

Ежемесячный бесплатный печатный дайджест онлайн-новостей будет также рассылаться во все церкви и католические учреждения Японии, чтобы помочь тем, кто испытывает трудности с подключением к Интернету.



Многовековая история этого печатного издания говорит о его приверженности делу и трудностях.

В начале 1923 года один из основателей газеты писал следующее: «Мы поможем Церкви и сделаем все возможное для верующих, чтобы распространять католическое учение в обществе. Это миссия католической молодежи».

Когда 1 сентября того же года произошло Великое землетрясение Канто, разрушившее большую часть Токио, печатать стало невозможно, и поэтому молодые люди переехали в Осаку, примерно в 500 километрах, чтобы продолжить свою работу.

Девять лет спустя проект вернулся в Токио под эгидой отдела публикаций Токийской архиепархии.

В 1930-х годах военный контроль над японским обществом усилился, и священник Сёдзи Цукамото, возглавивший газету в 1937 году, позже сказал: «Меня часто заставляли отчитываться перед отделом цензуры столичного полицейского управления и писать письма с извинениями».

По мере участия страны во Второй мировой войне ощущалась нехватка рабочей силы из-за призывов на военную службу и прекращения поступления новостей из-за рубежа. Введённая карточная система на бумагу вынудила прекратить издание в феврале 1945 года, а 25 мая того же года авианалет уничтожил помещения издания.

Однако за несколько дней до воздушного налета священник-паулист Гвидо Паганини, управляющий производственным циклом, переместил прессы, шрифты и небольшое количество бумаги в подвал, запечатав всё для защиты от возможного пожара. Когда же война закончилась, сохранённые запасы использовали для возобновления издательского дела.

В 1950 году из-за финансовых проблем отцы-паулисты из Миссионерского общества Святого Апостола Павла взяли газету под свою полную опеку, но в 1973 году Епископская конференция Японии восстановила своё управление изданием.

Несмотря на то, что газета находилась под контролем католических иерархов, она пользовалась полной редакционной свободой.



Скриншот первой страницы последнего печатного выпуска «Каторикку симбун»: