В Витебске под эгидой Римско-Католической Церкви прошла международная медицинская конференция

6-7 июня 2019 года в Витебске прошла XV Международная медицинская конференция «Проблемы врачебной этики в современном мире». Конференция является постоянным совместным проектом Витебской епархии Римско-Католической Церкви в Республике Беларусь и Витебского облисполкома при участии Витебского «Ордена Дружбы народов» Государственного Медицинского Университета, Витебского Государственного Университета им. П.М. Машерова и Витебской государственной «Знак Почета» Академии ветеринарной медицины. Куратором проекта является модератор Витебской епархии священник Клементий Верт, SJ (хорошо известный всем верующим нашей Преображенской епархии — Ред.).

Настоящая конференция была посвящена проблеме зависимостей и зависимых форм поведения. В работе конференции принимали участие: епископ Витебский Олег Буткевич, председатель Витебского Областного Совета депутатов В.В. Терентьев; начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, член Совета Республики, д-р мед. наук, профессор Юрий Деркач; главный специалист Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Татьяна Ясюля; начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодёжи Витебского облисполкома Геннадий Егоров; священник-официал Дикастерии Святого Престола по содействию целостному человеческому развитию монсеньор Кристофер Махар (Ватикан); священник-профессор Пётр Ашик, SJ, ректор Папского богословского факультета Collegium Bobolanum в Варшаве, (Польша); Александр Окороков, профессор кафедры терапии ФПК и ПК №2 Витебского медуниверситета; Андрей Кирпиченко, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии; доктор медицины, профессор Роберто Аверна, специалист по детской и подростковой психиатрии клиники «Bambino Gesu» (Италия). В конференции также участвовали представители Украины, Шри-Ланки и России. Была организована онлайн видеотрансляция конференции во все райисполкомы Витебской области.

Епископ Витебский Олег Буткевич благословил участников конференции и пожелал плодотворной работы. С приветствием к собравшимся обратился председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Доклад «Закон о здравоохранении: решение современных проблем биоэтики» представил начальник Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, член Совета Республики, д-р мед. наук, профессор Юрий Деркач. Татьяна Ясюля в докладе «Принцип автономии пациента и принцип справедливости как основа современного здравоохранения» затронула такие вопросы как обеспечение прав врача и пациента, построение коммуникации с пациентом и его родственниками, решение этико-правовых вопросов внедрения новых биомедицинских технологий. Андрей Кирпиченко выступил с актуальной презентацией «Зависимость от снотворных препаратов: проблемы диагностики и лечения». Гость из Ватикана профессор Кристофер Махар поведал о работе Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию и предлагаемых проектах в сфере здравоохранения, касающихся аддиктивных состояний. Глубокое исследование профессора Александра Окорокова посвящено клиническим аспектам алкогольного поражения сердца. Представитель Польши, ректор Папского богословского факультета в Варшаве профессор Пётр Ашик, SJ, в своём исследовании «Зависимости как способ растраты свободы: философская и теологическая точки зрения» акцентировал понятие свободы как путь предупреждения и/или преодоления аддикции с философской и теологической точки зрения: «… на пути, ведущему к порабощению, такому, как зависимости, не нужны великие бунты, демонстративный выход за пределы моральных правил. Достаточно просто воспротивиться добру… Вот почему нам следует сосредоточить нашу жизнь на добре. Катехизис Католической Церкви точно отражает связь между добром и свободой: ‘Чем больше человек делает добро, тем свободнее он становится’». Доклад профессора знаменитой римской детской католической клиники Bambino Gesu Аверна затрагивал вопросы подростковой аддикции. По материалам конференции издан сборник тезисов докладов, представленных на конференции. 7 июня секционное заседание началось с благословения, которое уделил ксёндз-канцлер Витебской диоцезии Виктор Мисевич. Докладом профессора Михаила Яблонского и профессора Николая Харкевича «Алкогольная зависимость» продолжилось обсуждение проблем аддикции. Сотрудники ГУО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Екатерина Цыбульская, Александр Буйнов и Наталья Семёнова выступили с докладами, затрагивающими вопросы наркотической зависимости у детей и подростков, влияние алкоголизма на взаимоотношения в семье, правовые способы борьбы с алкогольной зависимостью.

Участники конференции приняли участие в освящении будущей комнаты для молитвы в здании реконструируемой больницы по ул. Горького, посетили медицинские учреждения г. Витебска, музеи и памятные места города, познакомились с историей и современностью Витебска.

Ермолова Людмила, врач УЗ «ВОКБ»

Фотографии предоставлены священником Клеменсом Вертом, SJ.

