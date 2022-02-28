В Великом посту томская община приглашает всех желающих на духовные упражнения

6 марта 2022 года, в первое воскресенье Великого поста, в Томске начнутся «Духовные упражнения в повседневной жизни» для всех желающих в возрасте от 16 лет и старше. Об этом сообщает сайт общины Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария.

С 6 марта по 3 апреля в течение четырех недель каждому участнику духовных упражнений предлагается ежедневно молиться игнацианской медитацией и один раз в неделю вести духовную беседу с духовным наставником онлайн или очно.

4 конференции для участников будут доступны после Мессы в 11:00 по томскому времени (+7).

Конференции и материалы будут доступны также на приходском сайте. Желающих участвовать просят записаться в ризнице или по ссылке ниже, при этом заполнив небольшую анкету. Как заявляют устроители, это поможет в организации Духовных упражнений.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaOgxI2zyDVlHR-RM4rQt6Qfte0YKPOM3MCY2YhlORxKMV8w/viewform