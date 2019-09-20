В Ватикане завершилось очередное заседание Совета кардиналов

Как сообщил пресс-центр Святого Престола, в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября 2019 года – в Ватикане проходила очередная встреча Совета кардиналов – совещательного органа, учрежденного Папой Франциском с целью помощи ему в управлении Церковью и осуществления реформ Римской Курии. В состав этого собрания входят шесть кардиналов: Оскар Родригес Марадьяга, Джузеппе Бертелло, Освальд Грасияс, Райнхард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли и Пьетро Паролин, которым помогают секретари – епископ Марчелло Семераро и епископом Марко Меллино. В соответствии с принятыми на себя обязательствами в заседаниях участвовал также Папа Франциск.

В центре внимания нынешнего заседания Совета кардиналов стояло рассмотрение предложенных поправок и изменений в проект новой Апостольской Конституции о Римской Курии, поступивших от Конференций епископов различных стран мира, Дикастерий Римской Курии и других заинтересованных органов. Объявлено, что следующая встреча Совета кардиналов будет проходить со 2 по 4 декабря с.г., был также выработан и утвержден график встреч на 2020 год.

17 сентября заседание Совета кардиналов посетил Патриарх Константинопольский Варфоломей, который, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул важность соборного начала в жизни Церкви и заверил их в своих молитвах.

По материалам Vatican News