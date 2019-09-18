Папа Франциск возглавил очередное заседание Совета кардиналов

Под председательством Папы Франциска 17 сентября с.г. в Ватикане началось 31-е заседание Совета кардиналов, созданного для помощи Святейшему Отцу в управлении Церковью. Высокие иерархи приняли участие в утренней св. Мессы в Доме Святой Марфы.

На предыдущих своих заседаниях, в том числе и на прошедшем в июне, этот консультативный орган обсуждал внесенные епископатами и Папскими университетами поправки к тексту новой Апостольской Конституции, посвященной Римской Курии. Планируется, что проект нового документа будет вручен Святейшему Отцу по итогам текущего заседания, а в дальнейшем Папа определит его судьбу. В последние месяцы над редакцией текста работал Папский Совет об интерпретации Законодательных текстов.

В нынешний состав Совета кардиналов, учрежденного 13 апреля 2013 г., входят шестеро пурпуроносцев: Оскар Родригес Марадьяго из Гондураса, Джузеппе Бертелло из Италии, Освальд Грасиас из Индии, Райнхард Маркс из Германии, Шон Патрик О’Рейли из США, а также госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Секретарями Совета являются: епископы Марчелло Семераро и Марко Мелина.

Напомним, что ранее проект новой Апостольской Конституции о Римской курии, предварительное название которой — «Praedicate evangelium», был утвержден Советом кардиналов и отправлен национальным Епископским конференциям, Синодам Восточных Католических Церквей, дикастериям Римской Курии, Конференциям старших монашеских настоятелей и некоторым Папским университетам с просьбой внести и прислать в Ватикан свои замечания и предложения.

По материалам Vatican News