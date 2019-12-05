В Ватикане завершилось 32-е заседание Совета кардиналов

Трехдневная встреча ближайших советников Папы, завершившаяся в Ватикане 4 декабря с.г., была посвящена обсуждению двух аспектов текста проекта новой Апостольской Конституции о реформе Римской Курии: об отношениях этого центрального органа по управлению Вселенской Церковью и поместными епископскими конференциями и о присутствии мирян на руководящих должностях в Римской Курии и других ведомствах Церкви. Кардиналы изучали теологически-пастырские основы этих аспектов.

Кардинал Майкл Черны представил отчет о работе Чрезвычайной Ассамблеи Синода епископов по Панамазонскому региону, а кардинал Райнхард Маркс поделился подробностями проекта «Синодальный путь», к реализации которого приступила Католическая Церковь в Германии.

В Ватикан продолжают поступать предложения на тему новой Апостольской Конституции, поэтому анализировать текст ее проекта члены Совета кардиналов продолжат на следующей сессии в феврале 2020 г.

В декабрьском совещании участвовали кардиналы Пьетро Паролин, Оскар Родригес Марадьяго, Райнхард Маркс, Шон Патрик О’Рейли, Джузеппе Бертелло и Освальд Грасиас, а также секретари Совета епископы Марчелло Семерара и Марко Мелина.

По материалам Vatican News