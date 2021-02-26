В Ватикане увидело свет пособие по реализации инициативы «24 часа для Господа»

Папский Совет по содействию новой евангелизации подготовил пособие по реализации инициативы «24 часа для Господа», проходящей в этом году под девизом «Он отпускает все беззакония твои» (Пс 103,3). Материалы, разработанные Святым Престолом, учитывают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Верные в разных уголках мира соберутся на молитву вечером 12 марта, причем многие храмы будут открыты в течение 24 часов, чтобы предоставить всем желающим дополнительную возможность побывать на исповеди.

Папский Совет по содействию новой евангелизации рекомендует, чтобы Таинство покаяния совершалось в контексте длящейся адорации Пресвятых Даров. Богослужение может начинаться Литургией слова в пятницу вечером и завершаться Святой Мессой во второй половине дня в субботу. В местах, где по причине противоэпидемических ограничений нет возможности совершать Таинства и где Литургия может проводиться с участием лишь ограниченного числа молящихся, рекомендуется организовать онлайн-трансляцию поклонения Пресвятым Дарам, чтобы таким образом подготовить верующих к совершенному покаянию в грехах.

В первой части пособия помещены тексты, которые помогут произвести испытание совести, возбудить чувство истинного раскаяния, хорошо подготовиться к исповеди и сознательно пережить встречу с Божьим Милосердием. Тексты второй части предназначены для молитвенного бдения: это тексты молитв и размышлений над библейскими текстами. По словам авторов, пособие имеет универсальный характер, а его материалы выходят за рамки данной конкретной инициативы. Их можно использовать также для приготовления катехез на тему Таинства покаяния и исповеди.

Напомним, что инициатива «24 часа для Господа» реализуется с 2013 г. Ее суть заключается в том, чтобы в каждой из католических епархий двери по крайней мере некоторых храмов оставались открытыми на протяжении суток, дабы дать возможность всем желающим провести время в молитве и приступить к исповеди.

По материалам Vatican News