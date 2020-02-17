В Ватикане проходит очередное заседание Совета кардиналов

17 февраля в присутствии Папы Франциска в Ватикане началась 33-я сессия Совета кардиналов – органа, учрежденного для помощи Святейшему Отцу в делах управления Церковью. Зал печати Ватикана ничего не сообщил о тематике текущей встречи.

Предыдущая сессия Совета кардиналов, проходившая в декабре 2019 г., была посвящена обсуждению двух аспектов проекта новой Апостольской конституции «Praedicate Evangelium»: отношениям между Римской Курией и поместными Конференциями епископов, и возможности более широкого присутствия мирян на руководящих должностях в Римской Курии и других церковных структурах. Кардиналы изучали богословско-пастырские грани указанной проблематики.

Напомним, что в Совет кардиналов, учрежденный Папой Франциском 13 апреля 2013 г., в настоящее время входят шесть высоких иерархов: Пьетро Паролин, Оскар Родригес Марадьяго, Райнхард Маркс, Шон Патрик О’Рейли, Джузеппе Бертелло и Освальд Грасиас. Секретарями Совета являются епископы Марчелло Семерара и Марко Мелина.

По материалам Vatican News