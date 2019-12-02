В Ватикане проходит очередное заседание Совета кардиналов

В понедельник 2 декабря с.г. в Ватикане началось 32-е заседание Совета кардиналов, учрежденного для помощи Папе в управлении Вселенской Церковью и подготовки проекта реформы Римской Курии. Совещание продлится до 4 декабря. Папа Франциск вместе с группой своих ближайших советников внесут последние поправки в проект будущей Апостольской Конституции о Римской Курии под рабочим названием «Predicate Evangelium».

На предыдущем заседании консультативного органа, проходившем 16-19 сентября 2019 г., были рассмотрены предложения и замечания к проекту, поступившие от епископских конференций, дикастерий самой Римской Курии и других заинтересованных структур. В настоящее время в Совет кардиналов входят шесть иерархов: Оскар Родригес Марадьяго из Гондураса, Джузеппе Бертелло из Италии, Освальд Грасиас из Индии, Райнхард Маркс из Германии, Шон Патрик О’Рейли из США, а также госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Секретарями Совета являются: епископы Марчелло Семерара и Марко Мелина.

По материалам Vatican News