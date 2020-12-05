В Ватикане открылась онлайн-выставка, посвященная догмату Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы

В Ватиканских музеях организован показ цикла картин, посвященных провозглашению 8 декабря 1854 г. Папой Пием IX догмата о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии. Автором полотен, выполненных в технике фресковой живописи, является итальянский художник Франческо Подести. Он работал над этими произведениями в 1856-1865 гг. – в очень непростой для Святого Престола период.

Отдельные сцены цикла посвящены провозглашению догмата о Непорочном Зачатии, посвящению Пресвятой Деве тех или иных континентов, обсуждению упомянутого Богородичного догмата и коронации иконы Непорочной Девы Марии. На последней из картин изображен и сам художник Франческо Подести: он лично присутствовал на торжественной Мессе, на которой был провозглашен догмат Непорочного Зачатия, и которую лично служил в соборе Святого Петра Папа Пий IX.

Таким образом, серия полотен итальянского живописца документирует важный для Вселенской Церкви исторический факт и одновременно подчеркивает вечную святость Непорочного Зачатия Марии – события, которое имеет центральное значение для христианского мира и торжественно отмечается ежегодно 8 декабря. Папская булла, в которой провозглашался догмат о Непорочном Зачатии, была переведена на 110 языков. Экземпляры всех этих переводов ныне хранятся в Ватиканской библиотеке.

Однако же побывать на выставке можно лишь «заочно», воспользовавшись возможностью онлайн-экскурсии. В связи с мерами предосторожности, принимаемыми в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, все Ватиканские музеи остаются закрытыми для посещений вплоть до 15 декабря.

По материалам Vatican News