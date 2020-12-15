В Ватикане начинается кампания вакцинации от COVID-19

Директор Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан рассказал, кого она охватит и какая вакцина будет использоваться. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

С первых месяцев нового года в Ватикане начнется вакцинация от вируса, вызывающего COVID-19; она охватит жителей города-государства, сотрудников ватиканских учреждений и членов их семей, на которых распространяется ватиканский медицинский полис. Из кампании пока исключены несовершеннолетние, за исключением особых случаев. Власти Государства Града Ватикан подчеркивают, что вакцинация проводится не только для защиты собственного здоровья, но и для защиты здоровья других людей. Об этом напомнил в интервью Vatican News директор Управления здравоохранения и гигиены профессор Андреа Арканджели.

«Только с помощью массовой и повсеместной иммунизации населения общественное здравоохранение может достичь реальных успехов в контроле над пандемией», — подчеркнул Арканджели, пояснив, что ватиканские санитарные власти решили использовать вакцину фармацевтической компании «Пфайзер», которая, по его словам, показала высокую эффективность – 95 процентов: «В настоящий момент это — единственная вакцина, получающая одобрение европейских и американских санитарных властей». Арканджели не исключает, что в будущем возможно и применение других вакцин, эффективность и полная безопасность которых будет доказана.

Что касается побочных эффектов, директор Управления здравоохранения и гигиены отметил, что все вакцины могут привести к побочным эффектам, которые ограничиваются преимущественно болью и опуханием в месте инъекции. В некоторых случаях может повыситься температура тела и возникнуть головная боль. Вакцина против COVID-19 также может привести к таким феноменам.

Арканджели пояснил, почему из кампании практически исключены несовершеннолетние: дело в том, что для этой возрастной категории еще не были проведены исследования. Он также отметил, что в случае наличия аллергии перед любой прививкой необходимо посоветоваться с врачом.