В торжество Пятидесятницы Папа Франциск возглавил Мессу на площади Святого Петра и сказал проповедь

9 июня, в торжество Сошествия Святого Духа, Папа Франциск возглавил торжественную святую Мессу на площади Святого Петра. Во ходе богослужения он обратился к верующим с проповедью, в которой призвал ежедневно молиться Святому Духу, просить о Его присутствии в сердцах и в повседневной жизни, ибо в Нем – источник душевного мира, надежды и радости.

Дух Святой — не некто абстрактный, напротив, Он — наиболее конкретная, близкая личность, способная преобразить всю жизнь, отметил Папа и призвал проанализировать пример поведения апостолов, чтобы понять, о переменах какого рода идет речь: Дух Святой не облегчает дела, не производит эффектных чудес, не избавляет от трудностей и проблем. За то «Дух Святой привнес в жизнь апостолов ту гармонию, коей им прежде не доставало, поскольку Он и есть Гармония», — пояснил Понтифик. По убеждению Папы Франциска, действие Святого Духа выражается в гармонии, которая водворяется в душе человека, а оттуда изливается извне, проявляя себя в отношениях между людьми.



Сошествие на апостолов Святого Духа предварялось словами Иисуса: «Мир вам!»(Ин 20,19), напомнил Святейший Отец, и попутно указал, что даруемый Духом внутренний мир — это нечто прямо противоположное распространенной среди мирских людей поверхностной умиротворенности: «Это тот мир, который уподобляет сердце бездонному морю: море всегда остается спокойным в своих глубинах, даже если на его поверхности воздымаются волны. Эта гармония настолько глубока, что ею даже гонения преображаются в благословение».

Между тем, современный мир выглядит лишенным гармонии: нервозные и издерганные, мы ищем быстрых решений, принимаем одну за другой таблетки, без которых не можем функционировать, провоцируем бесконечную череду эмоциональных потрясений, только чтобы почувствовать себя живыми. На самом же деле, нужен один только Дух Святой: это Он наводит порядок посреди хаоса. «Он является миром среди волнений, светом веры среди серости будней, радостью – среди одиночества, молодостью – посреди старости, мужеством посреди испытаний. Он — Тот, Кто среди грозовых штормов бросает нам якорь надежды», — сказал Папа.

Это Дух Святой «делает из нас Церковь, объединяя различные элементы в единое гармоничное целое», — продолжил Святейший Отец и еще раз подчеркнул, что в современном мире разделений и парадоксальной отчужденности в условиях господства социальных сетей, Дух Святой жизненно необходим, ибо «Он примиряет непохожих, сближает дальних, собирает рассеянных».



«Чтобы быть человеком духовными, чтобы радоваться гармонии Духа Святого, необходимо видеть реальность, по преимуществу, не своими, а Его глазами. И тогда всё вокруг преобразиться: во Святом Духе Церковь – это святой Народ Божий, миссия – это заражение радостью, ближние – это братья и сестры, любимые нашим общим Отцом. Зато без Духа Святого Церковь — это организация, миссия – это пропаганда, единство – это надсадное усилие», — подвел итог Понтифик, а в заключение призвал верующих ежедневно молиться Духу Святому — Божией Гармонии, дабы Он сошел и одарил нас радостью воскрешения, вечной молодостью сердца, чтобы сделал нас «изготовителями согласия, сеятелями добра, апостолами надежды».

По материалам Vatican News