В связи с продолжающейся пандемией в различных поместных Католических Церквах вводятся те или иные ограничения

Как сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун, с 15 января в Португалии введены усиленные антиковидные меры, в связи с чем поместная Епископская конференция решила приостановить Крещения, Миропомазания, Венчания, а также праздники Первого Причастия для детей. Ограниченному числу верующих разрешено участвовать в Евхаристии и в отпеваниях; катехизация и другие пастырские начинания проводятся с ограниченным числом участников, а где это невозможно – отменяются либо переводятся в онлайн-режим.

«Тяжелейшая ситуация пандемии, – пояснил епископат Португалии, – требует от всех нас в этот момент растущей ответственности и солидарности в борьбе с коронавирусом, так чтобы с наибольшей отдачей вносить вклад в преодоление кризиса». В сообщении Епископской конференции говорится также, что вера выражается и в солидарности с теми, кто «всеми силами стараются свести к минимуму страдания, порождая новую надежду, которая, помимо вакцины, наделяет жизнь смыслом и заботится о ней во всех ее измерениях». Вместе с тем Католическая Церковь в Португалии поддержала решение правительства оставить открытыми школы.

На днях Детский фонд ООН обратился к государствам с настоятельным призывом сделать все возможное, чтобы не закрывать школы, и считать приоритетом возобновление их работы после выхода из всеобщего карантина. Многочисленные исследования доказали, что школы не являются фактором распространения вируса, но несмотря на это многие государства решили держать их закрытыми почти целый год. Закрытие школы затронуло 90 процентов учащихся во всём мире, при этом более трети из них остались без возможности дистанционного обучения. Всё это значительно снизит уровень образования, что неизбежно отразится на будущем экономики XXI века, утверждают представители Детского фонда. Кроме того, здоровье, безопасность и благополучие многих детей подвергается угрозе.

«Без ежедневного общения со сверстниками и при недостатке мобильности, – говорится в заявлении руководства Детского фонда ООН, – ухудшается физическое благополучие и проявляются признаки стресса». Закрытие школ должно быть не приоритетной, а самой крайней мерой, и даже там, где чрезвычайно высокое число зараженных и недостатки системы здравоохранения вынуждают закрывать школы, необходимо в любом случае обеспечить возможность посещения школы хотя бы для тех, кому жизненно необходимо школьное питание, чьи родители заняты на основных работах, а также для детей, рискующих стать жертвой домашнего насилия.

Со своей стороны итальянское отделение Детского фонда подчеркивает, что «школа – это не только место приобретения знаний, но и пространство общения детей и молодежи, где они учатся взаимодействовать и получают возможность обмениваться мнениями».

А тем временем на Филиппинах после масштабных празднований «Черного Назарянина» католики готовятся к другому местному торжеству: 17 января будет отмечаться праздник Младенца Иисуса из Себу. По сообщению Ольги Сакун, в качестве превентивной меры для сдерживания заражения КОВИД-19 отцы-августинцы из Малой базилики Младенца Иисуса в Себу отменили все публичные Мессы с 13 по 17 января: причиной стал растущий поток паломников в дни новенны, предваряющей торжество. Надеясь на понимание верных, настоятель призвал их принимать участие в молебнах онлайн и сообщил, что несмотря на запрет участия в Мессах базилика будет открыта для индивидуальной молитвы.