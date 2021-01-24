В связи с недомоганием Папы Франциска произошли изменения в программе церемоний

Сообщает корреспондент Vatican News со ссылкой на директора Зала Печати Святого Престола.

В связи с обострением ишиаса Папа Франциск не смог предстоятельствовать на Святой Мессе 24 января, и ее отслужил архиепископ Рино Физикелла. Также отложена встреча с дипломатическим корпусом, запланированная на 25 января. Экуменическую Вечерню на завершение Недели молитв о христианском единстве в соборе «Святого Павла вне Стен» возглавит кардинал Курт Кох, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству.

Несмотря на недомогание, полуденную молитву «Ангелус» в воскресенье 24 января Папа Франциск провел, как обычно, из своей частной библиотеки в Апостольском дворце.