В Свято-Филаретовском институте обсудили наследие архимандрита Роберта Тафта

Конференция, посвященная памяти архимандрита Роберта Тафта SJ (1932-2018), католического священника восточного обряда, одного из крупнейших экспертов в мире по византийской литургии, прошла 30 января в Свято-Филаретовском православно-христианском институте. Мероприятие подготовлено совместно с Институтом св. Фомы. Помимо православных и католиков, на конференции присутствовали представители Евангелическо-Лютеранской Церкви. Провел встречу ректор СФИ священник Георгий Кочетков.

Участников форума приветствовал Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре, который выразил радость по поводу встречи и указал на важность знания друг о друге, чтобы развивать отношения, сотрудничество между Востоком и Западом, чем, в частности, занимается и Папский восточный институт, о котором пойдет речь на конференции.

От имени Института св. Фомы участников приветствовал ректор учебного заведения Штефан Липке SJ.

Первый докладчик – священник Эдвард Фарруджа, SJ, декан факультета Восточных церквей Папского Восточного института – сделал фундаментальный обзор биографии, научного пути Роберта Тафта. В докладе «Архимандрит Роберт Тафт, SJ: Жизнь, посвященная литургии» остановился на каждом периоде его жизни. Докладчик отметил черты характера Тафта, его остроумие, чувство юмора, одновременно «теплоту и резкость», как будто в нем «существовали две души»: одна – Дон Кихота, вступавшая в борьбу с ветряными мельницами, и другая – «которая над всем подтрунивала». Он также не упускал шанса побыть в дружеской компании.

Со стороны отца состоял в родстве с одним из президентов США. «От него щедро доставалось тем, кто был облечен властью, и при этом он был в дружеских отношениях с ними. И никогда не сглаживал углов, когда дело касалось критики Рима», — отметил докладчик, останавливаясь на основных моментах биографии Тафта. В 1949 вступил в Общество Иисуса, в 1956 – 1959 преподавал в Багдаде. «Долгий роман с христианским Востоком начался», когда он встретился с реальностью ему неведомой, будучи молодым монахом и преподавателем в Ираке. Во времена суэцкого кризиса церковные школы были закрыты, и он «пробирался тропами за различные двери, чтобы услышать гимны местных христиан». Так он вошел в группу Папского восточного института, члены которой проводили годы в изучении этой культуры. «Он был литургистом мирового уровня, со своим непреклонным стремлением к наблюдениям», — отметил о. Эдвард Фарруджа. Докладчик подробно остановился на главной работе Тафта, посвященной истории литургии святителя Иоанна Златоуста, в особенности на изучении аутентичности анафоры Иоанна Златоуста, на методологии исследователя.

Заведующий кафедрой богословских дисциплин и литургики СФИ Давид Гзгзян в докладе «Экклезиологическое значение литургических исследований архим. Роберта Тафта» дал слово самому Роберту Тафту, приведя различные цитаты из работ исследователя и сопровождая их комментариями — цитаты, не очень характерные, на его взгляд, для академического ученого, но характерные для Роберта Тафта. Д.Гзгзян обратился к известному тексту исследователя «Что делает литургия», в которой содержится отсылка к фреске Сикстинской капеллы «Сотворение мира». На изображении Микеланджело Бог-Творец дотягивается, но не касается руки Адама. «Вся история спасения является историей нашей руки, протянутой в ответ (или не протянутой) в этом никогда не прекращающемся искуплении и благодарении за этот дар. Разве не к этому сводится вся суть литургии?» — пишет Тафт. Далее Гзгзян привел 18 тезисов Тафта о литургии, комментируя их: «Литургией Нового Завета является сам Иисус Христос», «Новая пасха», «Новый исход» и т.д. Роберт Тафт говорил о реальности литургии, о том, что «Святой Дух является двигателем христианского богослужения», «литургия является присутствием Бога», отметил докладчик.

Священник Штефан Липке, SJ, директор Института св. Фомы выступил с докладом «Признание анафоры Аддай и Мари Святым престолом в 2001 г.: богословский вклад о. Роберта Тафта».

В 2001 году Святейший Престол признал, что ассирийские христиане и халдо-католики Ирака могут иметь общение в причастии. Священство в Ассирийской Церкви и апостольское преемство всегда признавалось Святым Престолом, но оставался вопрос об анафоре – евхаристической молитве. Иереи Ассирийской церкви в ходе богослужения произносят текст, в котором нет слов Господних «Это есть тело Моё» и «Это есть кровь моя» — эти слова всегда присутствуют в православной и католической евхаристии. Можно ли считать настоящей евхаристической молитвой такую анафору, в которой нет таких слов? Этот вопрос был представлен 26 богословам, и среди них был Тафт. По результатам Святой Престол признал ассирийскую евхаристию настоящей, и можно предположить, что заключение Тафта сыграло значимую роль, отметил о. Штефан Липке. Архимандрит Роберт Тафт показал, что текст содержит учение о реальном евхаристическом жертвоприношении; весь канон является словами освящения; слова Господни присутствуют в нем «интегрированным образом».

Зоя Дашевская, декан богословского факультета СФИ выступила с докладом «Вклад архимандрита Роберта Тафта в изучение византийской литургической традиции и его оценка православными». Докладчица сделала обзор его изданий, часть которых была представлена на стенде, отметив и его работы обобщающего характера, а также работу, в которой он описал свою исследовательскую методологию. Если суммировать правила его подхода, они состоят в следующем. Изучать богослужение нужно внутри контекста, каждая традиция должна быть изучена. Отвергал попытки найти «золотой век». Идеологию считал врагом взаимопонимания. Любая гипотеза требует проверки источниками, их систематизация и анализ – основа исследования. Задача литургики не в том, чтобы вернуться к старым формам, исходя из принципа архаизации. Цель – понимание процессов и людей. Изучение истории богослужения связано непосредственно с жизнью Церкви сегодня. Подводя итог, З. Дашевская подчеркнула, что исследовательская методология Тафта является одной из наиболее продуктивных и заслуживающих внимания исследовательских стратегий.

Однако, говоря о переводах Тафта на русский язык, З.Дашевская отметила, что «после первого порыва» никакой систематической работы в этой области не ведется. Была издана работа «Византийский церковный обряд». Трудами энтузиаста о. Сергия Голованова переведены и опубликованы отдельные части «Истории литургии Иоанна Златоуста», а в альманахе ББИ «Страницы» опубликованы статьи Тафта. Сама литургическая наука в России сегодня оставляет желать лучшего, и одна из основных проблем — разрыв с научной школой после трагических событий 1917 года. Исследовательские достижения Тафта не дошли до клириков и епископов Русской Православной Церкви. Богослужение консервируется в формах, происходит его архаизация. Однако, отметила она с оптимизмом, подводя итог, — «есть куда идти».

Со стороны присутствующих прозвучало сообщение, что несколько клириков и архиереев Русской Православной Церкви все же читают Тафта на русском и на английском языках.

В заключение встречи участники пропели «вечную память» архимандриту Роберту Тафту.

Архимандрит Роберт Фрэнсис Тафт скончался 2 ноября 2018 года в Уэстоне (штат Массачусетс). Перу о. Роберта принадлежит более 800 научных работ в области восточной литургики. Самым известным его трудом является «История литургии св. Иоанна Златоуста» в шести томах.

Священник редактировал научный журнал «Orientalia Christian Periodica» и сборник «Orientalia Christiana Analecta», был консультантом ряда подразделений Римской курии – в частности конгрегации Восточных Церквей. Читал лекции. В 2011 году вошел в состав Попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института.



Елена Бажина

Источник: Благовест-инфо