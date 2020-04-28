В Сирии многие пережившие войну не относятся серьезно к карантинным мерам, введенным из-за опасности эпидемии коронавируса

Жители сирийского Алеппо не осознают угрозу, которую несет с собой коронавирус, рассказал представителям фонда «Помощь Церкви в нужде» местный армяно-католический священник Антуан Таххан. «Многие говорят, что за девять лет пережили и войну, и голод, – отмечает клирик. – Некоторые более осторожны, ходят в масках и перчатках, но большинство людей не обеспокоены распространением коронавируса». Сообщает Благовест-инфо.

19 марта власти Сирии распорядились закрыть все магазины в стране и ввели комендантский час с 18-00 до 6-00. Через несколько дней католические епископы Алеппо решили закрыть все храмы города для прихожан. Пока в стране, по официальным данным, 43 заболевших COVID-19, три человека скончались. Однако эксперты опасаются, что вспышка коронавируса в Сирии, где много лет шла гражданская война, может иметь катастрофические масштабы. По словам отца Таххана, система здравоохранения в Алеппо находится в плачевном состоянии из-за многолетнего вооруженного конфликта. «Город лишился нескольких больниц, медицинское оборудование было разграблено, а многие врачи – эмигрировали. Не думаю, что у нас хватит аппаратов ИВЛ, чтобы бороться с вирусом, у нас очень мало масок и другого оборудования, – говорит клирик. – Нам также следует информировать людей о рисках для их здоровья. До сих пор многие гуляют по паркам, держатся за руки, обнимаются при встрече, игнорируя все рекомендации по защите здоровья».

Из-за гражданской войны христианское население Алеппо сократилось втрое, напомнил священник: «Раньше в Алеппо было около 30 000 христианских семей различных деноминаций, а сейчас – около 10 000». Массовая эмиграция молодежи привела к тому, что около двух третей христианской общины как в городе, так и по всей Сирии – это пожилые люди.

Восточнее Алеппо, в провинции Хассаке, военные действия всё еще продолжаются. Из-за карантина школы и магазины закрыты, а «военные самолеты по-прежнему заполняют собой небо», – сообщил халдо-католический викарий Хассаке епископ Нидаль Тома. После начала эпидемии и карантина «было только два или три дня, в которые одна из враждующих сторон не устраивала бы бомбардировок», говорит он. По его словам, в Хассаке до 2011 года жило 20 000 христианских семей, а сейчас осталось всего лишь около 7 500. При этом на территории провинции пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.