В Сербии прошло массовое шествие верующих в защиту традиционных семейных ценностей

В воскресенье 14 августа несколько тысяч человек прошли по улицам Белграда, протестуя против гей-парада «EuroPride», который может состояться в столице Сербии с 12 по 18 сентября.

«Достойно, мирно, по-христиански. За семью и традицию», — написала депутат сербского парламента Милица Джурджевич на своей странице в Facebook. «В защиту Сербии, семьи, детей, школ и святынь» – говорилось в листовках, призывающих принять участие в шествии.

В акции приняли участие люди разного возраста, было много священнослужителей. Тысячи граждан с детьми, национальными флагами, крестами и иконами прошли по центру Белграда. Шествие двигалось от здания Сербского Патриархата до храма Святого Марка, мимо парламента, городского собрания, администрации и резиденции президента страны, сообщает издание «Данас».

Организаторы акции сообщили, что епископ Банатский Никанор (его резиденция находится в городе Вршаце) благословил духовенство, монахов и верующих Банатской епархии на участие в митинге под названием «Белград – город Богородицы». Шествие состоялось в первый день Успенского поста. Организаторы призвали не останавливаться и совершить крестный ход в защиту святынь в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что понимает позицию Сербской Православной Церкви. Он отметил, что официальное разрешение на проведение всеевропейского ЛГБТ-парада в сентябре властями пока еще не выдано, и что сам он не ходит на подобные мероприятия.