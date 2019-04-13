В Санкт-Петербурге прочитали лекцию о мошеннических схемах в благотворительности

Лекция на тему «Как воруют в благотворительности» прошла в Свято-Владимирской школе Новодевичьего монастыря в Петербурге. Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», поделился своим многолетним опытом в сфере благотворительности и рассказал, как мошенники зарабатывают на печальных историях.

«В российской благотворительности воровства действительно много. И причина этого простая: никто этот мир не контролирует. Законодательство о благотворительности и некоммерческих организациях сейчас находится на древнем уровне. Главный существующий закон в этой области датирован 1995 годом и совершенно непригоден для той реальности, в которой мы на данный момент находимся. Сами организации не очень понимают, как этот закон применять, а Министерство юстиции РФ не очень понимает, как проверять его исполнение», – рассказал Владимир Берхин. Другая сторона – это «дикая благотворительность», не институциональная, которой граждане занимаются сами по себе, без созданий организаций, без привлечения государственных органов и без какого-либо контроля», – разъяснил основные причины воровства лектор.

В связи с указанными проблемами сегодня благотворительность развивается по законам рынка, где «побеждает тот, кто придумал более жесткую и слезливую историю». Владимир Берхин отметил, что сфера благотворительности является легкой наживой для мошенников в первую очередь из-за психологического фактора. Жертвователи, откликаясь на просьбу о помощи в интернете, покупают себе дозу социального признания, редко беспокоясь о том, куда же уходят потраченные ими средства. Таким образом, реальные истории о больных детях часто оборачиваются фейковыми сборами денежных средств, которые затем остаются на личных счетах волонтеров-сборщиков.

Светлана Машистова, сотрудник «Русфонда», блогер и активист проекта «Благотворительность на костях», также в ходе лекции поделилась своим опытом в разоблачении мошенников в социальных сетях: «Сейчас большинство сборов проходят в Facebook, Instagram и ВКонтакте. Если говорить о Facebook и Instagram, то там отсутствует возможность блокировки фейковых аккаунтов и рекламных постов, а техподдержка данных сетей предлагает лишь «отвернуться и не смотреть травмирующую вас запись». Сейчас в Instagram существует фейковый аккаунт «Русфонда», на который мы нажаловались уже всем «Русфондом», а страница так и продолжает висеть и собирать пожертвования на счета мошенников. Во ВКонтакте техподдержка реагирует на запросы пользователей, и аккаунты мошенников блокируются, если в этой группе помощи нет документов и дополнительной информации. Но часто мошенники паразитируют на настоящих историях, спокойно собирая деньги на лечение ребенка, который уже умер».

Лекторы также объяснили, как организовывают свою работу благотворительные фонды, занимающиеся реальной помощью. Директор БФ «Предание» поделился, как ему с коллегами удалось создать прозрачную систему, где любой желающий может на официальном сайте проследить, каким образом распределяются пожертвования и финансовые потоки некоммерческой организации, в том числе публичной огласке подлежат зарплаты сотрудников.

В конце лекции В. Берхин вспомнил пример Иоанна Милостивого и поделился следующими соображениями: «В православной традиции просящий не является предметом рассмотрения, предметом рассмотрения является наше милосердие и наши отношения с Богом. Если вдруг вы стали жертвой мошенника, если вдруг вас обманули, в этом нет вашей вины. Виноват тот, кто вас обманул».

Источник: Благовест-инфо