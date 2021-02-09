В Русской Православной Церкви рассматривают документ об отношении к ЭКО

Проект документа с рабочим названием «Этические проблемы, связанные с методом Экстракорпорального оплодотворения», опубликован для обсуждения на сайте Русской Православной Церкви. Документ определяет неприемлемые методы проведения процедуры и возможность осуществления ЭКО для супружеских пар в определенных случаях.

Заместитель управделами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, комментируя документ, напомнил, что на сегодня по поводу ЭКО есть «одно единственное соборно утвержденное церковное суждение». «Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются (…) все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение ‘избыточных» эмбрионов’», — написал он в своем Telegram-канале. «Тут всё просто: если при ЭКО предполагается, что часть детей в зародыше может быть или даже непременно будет намеренно ‘уничтожена’, то есть речь идет об аборте, убийстве, то такое ЭКО инициировать нельзя», – пояснил епископ.

Он отметил, что со временем развитие науки сделало возможным проведение ЭКО с высокой вероятностью успеха без, при этом, получения «избыточных» эмбрионов. Поэтому предлагаемый к обсуждению документ «указывает на то, что при ряде условий, исключающих на всех этапах ЭКО намеренное убийство детей в зародыше, такая процедура допустима». Епископ Савва подчеркнул, что «речь не идет о суррогатном материнстве, которое Церковь считает принципиально недопустимым по ряду причин». «Речь идет именно об ЭКО, в котором участвуют только супруги – реальные, ‘биологические’ отец и мать будущего ребенка. Православные супруги, которым не под силу (их можно понять) ни понести бремя бездетности, ни посвятить себя воспитанию только приемных детей. Именно ради таких православных супругов предлагается подчеркнуть, яснее описать при соблюдении каких условий ЭКО допустимо», – пояснил Владыка Савва.

Проект документа с пояснительной запиской разослан в епархии для отзывов и опубликован для открытых комментариев, которые будут собираться до 29 марта, передает Благовест-инфо со ссылкой на Правмир.