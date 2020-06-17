В Румынии появилось католическое телевидение

Пастырским ответом Церкви на чрезвычайную ситуацию пандемии коронавируса в Румынии стало открытие первого в стране католического телевидения «Мария ТВ». Следуя словам апостола Павла «Любовь Христова объемлет нас» (2 Кор 5,14), поместная Церковь пошла навстречу духовным потребностям верующих, пребывала рядом с ними и укрепляла живое единство церковных общин, сообщает католическое корреспондент Vatican News Виктор Владимиров со ссылкой на информационное агентство SIR.

Установленный в Румынии, как и в других странах, строгий карантин более двух месяцев не позволял верующим участвовать в Евхаристии в своих приходах: это стало болезненным опытом, которого румыны не испытывали даже во время диктатуры Чаушеску, говорится в сообщении. Поместная Церковь оказалась в драматической ситуации: не имея католического телевидения, верующие могли принимать духовное участие в Евхаристии лишь благодаря единственной национальной радиостанции «Радио Мария» с ограниченным приёмом на территории страны, а также через Интернет. Несмотря на то, что 70% домов в стране подключены к Всемирной сети, лишь половина населения в возрасте от 55 лет пользуется Интернетом.

В такой ситуации общественное телевидение TVR сразу же дало согласие на трансляцию Мессы латинского обряда по воскресеньям и праздникам из столичного Кафедрального собора Святого Иосифа, используя ресурсы телестудии архиепархии Бухареста. На местном телеканале TVR3 появилась также возможность следить за воскресной Божественной Литургией восточного обряда из Кафедрального собора Блажа, резиденции Верховного Архиепископства Греко-Католической Церкви Румынии. В течение нескольких месяцев карантина воскресные Мессы транслировались в эфире национального телевидения, священники учились пользоваться новыми технологиями, а епископы стали активнее присутствовать в социальных сетях: некоторые из них транслировали Мессу освящения мира и благословения елеев. Катехизация, пастырские встречи и учебные курсы целиком переместились в Интернет.

Несмотря на воскресное сотрудничество с общественным телевидением, возникла необходимость в создании поместного католического телевидения. В канун Пасхи, 11 апреля, по инициативе ассоциации «Радио Мария Румыния» в стране начало вещание первое католическое телевидение «Мария ТВ». В сотрудничестве с различными епархиями Румынии, новый телецентр имеет возможность ежедневно передавать по кабельному каналу Божественную Литургию латинского и восточного обрядов из Кафедральных соборов и церквей страны. Кроме того, в прямом эфире с синхронным переводом транслировались особые моменты молитвы Папы Франциска.

В интервью агентству SIR президент ассоциации о. Дору Попович отметил: «Мы находимся ещё в самом начале и в будущем хотим развивать собственные программы, сотрудничая с другими католическими телестанциями». Священник добавил, что «Мария ТВ» и «Радио Мария Румыния» работают лишь благодаря пожертвованиям зрителей и слушателей.

Ещё одним информационным проектом, родившимся в ответ на изоляцию из-за пандемии, стало «Время католичества» – ежедневная трёхчасовая видеопрограмма, выпускаемая в сотрудничестве с ассоциацией Signis Romania. Новый католический телеканал транслирует катехизические программы, проводит виртуальные паломничества, связывается с румынскими миссиями в Африке и с церковными общинами румынской диаспоры, предлагает зрителям беседы с епископами, свидетельства и истории веры семей, молодёжи, монашествующих и священников, делится информацией из мира культуры, искусства и развлечений. Всё это сопровождает жителей страны во время их самоизоляции под девизом «Дома вместе с вами». Продюсер программы «Время католичества» Адриана Ракасан отметила: «Во время визита в Румынию год назад Папа Франциск призвал верующих страны идти вместе, и ‘Время католичества’ помогает всем нам идти вместе: католикам и православным, мирянам, священникам, богопосвящённым людям, епископам, румынам различных этнических групп и языков, людям всех возрастов».

В течение всего мая епископы и священники столичного Кафедрального собора Святого Иосифа ежедневно проводили молитву Святого Розария. Кроме того, с начала пандемии – каждую пятницу в полдень – архиепископ Бухарестский Высокопреосвященный Аурел Перка совершал Святую Мессу в Кафедральном соборе обо всех, кто находится на передовой борьбы против COVID-19, молясь также о погибших от коронавируса.