В РПЦ прокомментировали предложение исключить теорию Дарвина из школьной программы

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО В.Р. Легойда, выступая в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера» прокомментировал инициативу запретить преподавание в школе теории Чарльза Дарвина.

В.Р. Легойда заявил, что, несмотря на активное обсуждение этой инициативы в СМИ, острота проблемы, во-первых, создана несколько искусственно, во-вторых, сама проблем не в том, что стало предметом обсуждения. По его мнению, вопрос нужно ставить так: в общеобразовательной школе ребенку «без особой философской глубины говорится о происхождении человека, а в воскресной школе говорится то, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход». В этом случае у ребенка может возникнуть «когнитивный диссонанс».

«Что он выберет, над чем посмеется, что он воспримет как несерьезное, — мы не знаем», — отметил представитель Церкви. Он напомнил, что современная наука — европейский феномен; она зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии — ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии — идеологем советского времени.

По мнению В.Р. Легойды, вопрос нужно ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, но о вдумчивом и глубоком представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному. Профессор МГИМО также напомнил слова Галилея: Библия учит нас не тому, как устроено небо, но тому, как на него взойти, то есть — спасти свою душу.



Источник: Patriarchia.ru