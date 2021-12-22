В РПЦ рассказали о подготовке встречи Патриарха Кирилла с Папой Франциском

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском состоится, когда будут понятны темы беседы. Церковные дипломаты занимаются этим вопросом, сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Встреча состоится тогда, когда созреют определенные условия, будут понятны темы беседы, готовность сторон говорить на эти темы. На Кубе в первую очередь обсуждалась ситуации с христианами в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Наши церковные дипломаты занимаются данным вопросом. Я бы ориентировался на их комментарии, которые доступны», — сказал он в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

Ранее Папа Франциск сообщил, что его встреча с Патриархом Кириллом обсуждается и состоится в обозримом будущем. В частности, понтифик заметил, что «всегда готов поехать в Москву».

Первая в истории встреча главы Римско-Католической Церкви и Предстоятеля РПЦ состоялась в Гаване в феврале 2016 года. Тогда была подписана совместная декларация, одной из главных целей которой стала защита христианского присутствия на Ближнем Востоке и в Африке, пишет ТАСС.