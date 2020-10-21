В РПЦ призвали не применять клетки эмбрионов для создания вакцин

В Русской Православной Церкви считают этически недопустимым использование клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека, для создания иммунологических препаратов, говорится в докладе председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова.

В понедельник 19 октября в Госдуме прошел круглый стол «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Перспективы законодательного и нормативно-правового регулирования». В нем приняли участие медики, ученые, духовенство, представители власти, родительского сообщества, общественных организаций, сообщает РИА Новости.

«Этически недопустимым представляется наличие в составе препаратов для иммунопрофилактики компонентов, полученных с использованием клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека. В частности, HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека», — сказано в докладе.

Священник отмечает, что благодаря «простоте культивирования» эта клеточная линия получила широкое распространение в клеточной биологии. «Она широко используется в биотехнологической и фармакологической отраслях как продуцент терапевтических белков и вирусов для генной терапии. HEK 293 получена из клеток почки абортированного ребенка», — отмечается в документе.

Позиция РПЦ по биотехнологиям указана в документе «Основы социальной концепции». Так, например, в Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают «заготовление, консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов», поскольку признают эмбриона человеком и считают аборт его убийством.

Ранее на эту же тему высказались некоторые иерархи Католической Церкви. В частности, архиепископ Сиднея по поводу соглашения правительства Австралии с фармкомпанией AstraZeneca, предусматривающего закупку вакцины от COVID-19, заявил следующее: данная вакцина на основе клеточной линии от абортированных эмбрионов этически неприемлема.