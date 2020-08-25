Архиепископ Сиднея: вакцина на основе клеточной линии от абортированных эмбрионов этически неприемлема

Архиепископ Сиднея монсеньор Энтони Фишер разделяет сомнения, выраженные различными компонентами австралийского общества по поводу соглашения правительства с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Предварительное соглашение предусматривает закупку вакцины от COVID-19, которая разрабатывается в Оксфордском университете. Для ее производства были использованы старые клеточные линии, полученные от абортированных эмбрионов. Этот факт, отмечает иерарх, для многих людей не будет представлять никакой проблемы, однако другие окажутся перед этической дилеммой между долгом профилактики смертельного заболевания и требованием не содействовать нравственно неприемлемому акту, то есть аборту. При этом сам архиепископ Сиднейский не считает, что это было бы содействием аборту, разделяя, таким образом, суждение епископов Англии и Уэльса: Церковь проводит различие между неэтичным происхождением новых современных вакцин и использованием клеточных линий 70-х годов, однако все клинически рекомендованные вакцины могут применяться без сомнений совести, и использование таких вакцин не расценивается как содействие умышленному аборту. Несмотря на это монсеньор Энтони Фишер утверждает, что существуют этически приемлемые альтернативы: многие из 167 вакцин, рассмотренных ВОЗ, из которых 29 уже находятся на стадии клинических испытаний, реализованы без применения клеточных линий эмбрионов. Использование же нравственно неприемлемого варианта приведет к разногласиям в обществе, полагает Фишер, тем более что вакцинация от COVID-19 будет, по всей вероятности, обязательным.

«В данный момент люди нуждаются в надежде на то, что жизнь сможет вернуться в относительно нормальное русло, — пишет монсеньор Фишер. – Но мы не хотим, чтобы это произошло за счет совести многих людей и за счет новой социальной напряженности. Существуют альтернативы, не представляющие этической проблемы: давайте выберем именно их».

Мнение Фишера разделяют англиканский архиепископ Гленн Дейвис и предстоятель греко-православной общины Австралии архиепископ Макариос Гриниезакис.

Источник: Vatican News