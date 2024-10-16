В РПЦ не ждут новой встречи патриарха Кирилла и спецпосланника Папы Римского

Новая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со спецпосланником Папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи не предполагается, сообщил ТАСС советник предстоятеля Русской Православной Церкви протоиерей Николай Балашов.

«В насыщенном рабочем графике Патриарха Кирилла новая встреча с кардиналом Дзуппи не предполагается. Напомню, что предстоятель Русской Православной Церкви принимал кардинала в июне прошлого года. Однако запланирована встреча гостя из Италии с председателем отдела внешних связей митрополитом Волоколамским Антонием», — сказал он.

В понедельник, 14 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с кардиналом на встрече в Москве взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта. Об этом говорилось в сообщении МИД РФ.

А во вторник, 15 октября, председателя Конференции католических епископов Италии принял глава ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк).

Информированный источник в Ватикане сообщал, что кардинал Дзуппи отправился в Москву для обсуждения гуманитарных вопросов. По данным журналистов, он проведет переговоры с представителями российского руководства, с уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, а также с представителями РПЦ.



(Фото — Илья Питалев / РИА Новости)