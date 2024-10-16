В РПЦ не ждут новой встречи патриарха Кирилла и спецпосланника Папы Римского

В РПЦ не ждут новой встречи патриарха Кирилла и спецпосланника Папы Римского

Октябрь 16, 2024

Новая встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со спецпосланником Папы Римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи не предполагается, сообщил ТАСС советник предстоятеля Русской Православной Церкви протоиерей .

«В насыщенном рабочем графике Патриарха Кирилла новая встреча с кардиналом Дзуппи не предполагается. Напомню, что предстоятель Русской Православной Церкви принимал кардинала в июне прошлого года. Однако запланирована встреча гостя из Италии с председателем отдела внешних связей митрополитом Волоколамским Антонием», — сказал он.

В понедельник, 14 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с кардиналом на встрече в Москве взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте украинского конфликта. Об этом говорилось в сообщении МИД РФ.

А во вторник, 15 октября, председателя Конференции католических епископов Италии принял глава ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк).

Информированный источник в Ватикане сообщал, что кардинал Дзуппи отправился в Москву для обсуждения гуманитарных вопросов. По данным журналистов, он проведет переговоры с представителями российского руководства, с уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, а также с представителями .


(Фото — Илья Питалев / РИА Новости)

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