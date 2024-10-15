Глава МИД России встретился со Спецпосланником Папы Римского по мирному урегулированию на Украине

В понедельник, 14 октября 2024 г., состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова со Специальным посланником Папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в рамках его рабочего визита в Москву.

В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога.



Источник: официальный сайт МИД РФ