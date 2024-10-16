Председатель ОВЦС встретился со Спецпосланником Папы Римского (+ ФОТО)

15 октября в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с председателем Конференции католических епископов Италии, специальным посланником Папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи и сопровождающей его делегацией, среди членов которой был Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Во встрече также приняли участие заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук.

Митрополит Волоколамский Антоний приветствовал гостей от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили гуманитарные проблемы, связанные с конфликтом на Украине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС