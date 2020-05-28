В России православные храмы возобновляют работу на фоне продолжающейся пандемии коронавируса

Настоятели храмов начали проводить службы на свежем воздухе, а некоторые приходы уже открыли двери для всех желающих.

Многие храмы в регионах РФ возобновили богослужения с участием прихожан, отмененные ранее из-за угрозы распространения коронавируса: в Псковской епархии молящимся разрешили участвовать в службах на прихрамовых территориях. А те приходы, которые не закрывались, начали внедрять противоэпидемические меры: в Соловецком монастыре Архангельской области верующих обязали соблюдать социальную дистанцию, в Ростовской области священники начали носить маски во время всех богослужений, сообщили ТАСС представители епархий и священнослужители.

На прошлой неделе на телеканале «Россия-24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил о том, что Русская православная церковь (РПЦ) будет открывать доступ верующих в храмы, в соответствии с принятыми светскими властями на этот счет решениями, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе. Он отметил, что после открытия храмов на какое-то время сохранится ряд мер предосторожности – например, соблюдение необходимой дистанции между прихожанами и ограничение общего количества молящихся.

Молитвы на улице и в храме

В ряде регионов РФ настоятели храмов начали проводить службы на свежем воздухе, а некоторые приходы уже открыли двери для всех желающих. Так сделали в Кировской области, где режим самоизоляции действует до конца мая: здесь все храмы Вятской епархии уже доступны для посещений. «Храмы Вятской епархии у нас не закрыты, ограничение [на посещение храмов] действовало неделю в апреле. Сейчас храмы открыты, богослужения совершаются с соблюдением санитарных норм», – отметили представители епархии.

Богослужения с участием прихожан, отмененные из-за карантина, с 21 мая возобновились и на территории Псковской области. Правда, пока их проводят только на улице, около храмов, внутрь пока можно заходить лишь в свободное от богослужений время. Такой подход применяют и в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одной из древнейших и самых крупных в России мужских обителей. На территории монастыря для паломников специально расчертили территорию. На расстоянии в паре метров друг от друга мелом нанесены белые заштрихованные прямоугольники, на них должны находиться прихожане во время службы. На крыльце храма – микрофоны для священников и несколько аудиоколонок: за счет этого молитвы и песнопения слышны каждому человеку в любой точке соборной площади.

В храмах Хабаровской епархии богослужения с участием верующих не прекращались даже на фоне распространения пандемии, однако она всё-таки внесла свои коррективы. За соблюдением санитарных норм в помещениях следят волонтеры. На богослужения не допускаются прихожане младше 14 лет и старше 65 лет. К ним священники в случае необходимости приходят прямо домой, и там же и совершается обряд причащения. «Богослужения с участием прихожан не прекращались, но они проводятся при соблюдении всех необходимых санитарных норм и правил. В частности, люди находятся на расстоянии 1-2 метров друг от друга, социальная дистанция при этом контролируется волонтерами, обязательно ношение масок, если маски нет – ее выдают волонтеры. В самих храмах проводится регулярная уборка и проветривание, иконы обеззараживаются, лжица при Причастии дезинфицируется после каждого человека», – сказал ТАСС секретарь Хабаровской епархии иеромонах Николай (Белозеров).

Работать в новых условиях начали и храмы Ханты-Мансийской епархии. «Храмы Югры не закрывались, людей, кто приходит, никто не выгоняет, естественно при соблюдении общепринятых норм [безопасности]. Всех просим надевать маски, перчатки, руки обрабатываем, когда они заходят в храм», – сообщил ТАСС председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии диакон Антоний Долгушин.

Богослужения онлайн

Многие храмы после закрытия начали транслировать службы в интернете и продолжают делать это сейчас. Онлайн-богослужения совершаются в Георгиевском храме Владимира, это чаще всего практикуют молодые священники. В то же время ни в одном из приделов Кафедрального Успенского собора Владимирской епархии службы не ведутся. Объект ЮНЕСКО, расписанный Андреем Рублевым, находится в управлении Владимиро-Суздальского музея-заповедника и закрыт как музейный объект.

Как сообщил ТАСС секретарь Хабаровской епархии иеромонах Николай (Белозеров), в храмах Хабаровского края многие храмы транслируют богослужения через соцсети и канал епархии на YouTube. Количество зрителей доходит до 600, а Пасхальное богослужение из главного храма Хабаровска Спасо-Преображенского кафедрального собора транслировалось на местном телеканале.

«С самого начала ограничений на посещение богослужений в Псковской епархии храмы и монастыри стали транслировать богослужение онлайн. Службы, совершаемые митрополитом Псковским и Порховским Тихоном в Псково-Печерском монастыре, транслируются через официальный ютуб-канал Псковской епархии. В каждом таком онлайн-богослужении принимают участие в среднем 10 тысяч человек», – сказали ТАСС в Псковской епархии.

В ожидании паломников

Если храмы начинают постепенно открывать свои двери для прихожан, то в монастырях ситуация сложнее: большинство обителей остаются закрытыми, в ряде монастырей зафиксированы очаги распространения коронавируса. На этой неделе медики сообщили о росте числа инфицированных в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре в Свердловской области, а также на территории Свято-Введенского женского монастыря в Иваново. Ранее вспышка коронавируса была выявлена в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области.

Те не менее, может возобновить прием паломников после 1 июня курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь – мужской монастырь, основанный на месте явления Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение», одной из самых почитаемых святынь Русской Православной Церкви. Меры предосторожности, как отметили в администрации монастыря, связаны с угрозой распространения коронавируса.

Пока ограничен доступ для паломников из других регионов и на Соловецкий архипелаг в Архангельской области, где с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Сейчас в обитель могут попасть только жители островов: на службах присутствуют монахи и те, кто проживает в монастыре, а также прихожане из поселка Соловецкий. «Остров у нас закрыт на изоляцию, даты открытия мы пока не знаем. В паломническую службу поступает много звонков с вопросом, можно ли приехать. Мы надеемся, что всё-таки такая возможность будет, меры по приему паломников разрабатываются: возможно, справки об отсутствии инфекции, маски, социальное дистанцирование, прием малыми группами», – добавила представительница паломнической службы Соловецкого монастыря.

Пока в ряде монастырей разрабатывают правила для паломников, в некоторых уже перешли на масочный режим и внесли изменения в нормы поведения священников. На минувшей неделе митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий направил представителям духовенства Донского Старочеркасского Ефремовского мужского и Свято-Иверского женского монастырей письмо о введении обязательного ношения масок всеми священнослужителями во время совершения всех богослужений. Исключение – если совершается причащение священнослужителей и потребление Святых Даров. При этом всем клирикам рекомендовано воздерживаться от целования рук при благословении и «совершении богослужебных действий».