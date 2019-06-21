В Риме вознесли экуменическую молитву о погибших беженцах

Вечером 20 июня – во Всемирный день беженцев – в римской базилике Санта-Мария-ин-Трастевере состоялось экуменическое молитвенное бдение, посвящённое мигрантам и беженцам, утонувшим в водах Средиземного моря. В Риме, а также в других европейских городах почтили память более чем 38.000 человек, погибших в море с 1988 года в попытке достичь Европы; не случайно этот молебен получил название «Умереть от надежды». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Встречу в древней базилике возглавил префект ватиканского Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. В молитвенном бдении упоминались имена погибших и важнейшие события, произошедшие за последний год, возносили молитвы беженцы из многих стран мира, а также члены организаций, которые заботятся об их приёме и интеграции в общество. Участники бдения зажигали свечи в память о погибших; песнопения на своих языках исполняли сами беженцы, а некоторые из них были спутниками тех, кому не удалось достичь берега.

Многие мигранты прибыли в Европу на борту кораблей, другим посчастливилось пройти через гуманитарные коридоры благодаря проекту Общины Святого Эгидия, Протестантской и Католической Церквей Италии: речь идёт о 2.500 сирийских и эфиопских беженцах, которые прибыли не только в Италию, но и во Францию, Бельгию и Андорру. К сожалению, морские трагедии не закончились: с июня 2018 года по сегодняшний день в водах Средиземного моря погибли 2.389 человек; только за первую половину этого года утонуло 904 человека, среди которых много женщин и детей. За последние годы увеличилась доля погибших и пропавших без вести: если в 2017 году смертность среди беженцев в Центральном Средиземноморье была 1 к 38, то в 2018 году она составляла 1 к 14. Во время молитвенного бдения президент Общины Святого Эгидия Марко Импальяццо подчеркнул, что «гибель людей в море – это не статистика, а трагедия человечества, перед которой мы не можем оставаться равнодушными. Поэтому мы обращаемся с призывом – немедленно открыть новые гуманитарные коридоры и новые законные пути входа в Европу».

В своём выступлении на встрече кардинал Джозеф Фаррелл призвал наших современников услышать «крик боли многих путешественников надежды, раздающийся посреди бурного моря и непогоды, и прежде всего посреди жестокости людей, безразличных к их страданиям, достоинству и жизни». Цитируя послание Папы Франциска на 105-й Всемирный день мигрантов и беженцев, кардинал заключил: «Общество, которое не в состоянии заботиться о слабых, становится бесчеловечным».

По словам Даниелы Помпеи, одной из руководителей Общины Святого Эгидия, цель римской встречи – «никого не забыть и молиться вместе со всеми христианскими конфессиями: протестантами, православными и католиками. Вознести крик боли перед Богом и, возможно, сделать так, чтобы наш мир прервал ‘глобализацию безразличия’, о которой говорил Папа Франциск во время своего визита в Лампедузу. Многие люди предпринимают ужасающие морские путешествия, и нашим приоритетом должно быть спасение людей. Европа — это возлюбленная земля, желанная для многих беженцев, земля убежища, куда многие пытаются попасть морским путём, – отметила Даниела Помпеи в интервью Vatican News. – Даже несмотря на то, что число прибывающих уменьшилось, число погибших возросло, и это ужасно. Строить стены, ставить преграды означает, что в любом случае торговцы людьми будут использовать другие, более опасные маршруты».

Во время молитвенного бдения в базилике Санта-Мария-ин-Трастевере звучали предложения по решению проблемы миграции на гуманной основе. Накануне события, 19 июня, председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте положительно отреагировал на предложение Общины Святого Эгидия и Федерации Евангелических Церквей: «Около месяца назад, – напомнила Даниела Помпеи, – в связи с трагедией в Ливии мы предложили открыть европейский гуманитарный коридор. Мы написали премьер-министру Конте и получили положительный ответ, поэтому Италия вместе с общественными организациями хочет предложить европейским странам открыть легальные въездные пути: это станет реальным и значимым ответом на трагедию погибших на пути надежды. Мы очень рады этому позитивному ответу и надеемся, что его можно будет реализовать, обратившись за помощью ко многим европейским странам: проблема Ливии касается не только Италии, но и всей Европы».

В молитвенном бдении в римской базилике Санта-Мария-ин-Трастевере принимали участие члены Общины Святого Эгидия, центра «Асталли», итальянского отделения фонда «Каритас», благотворительного фонда Migrantes, Федерации Евангелических Церквей Италии, Христианских ассоциаций итальянских трудящихся (ACLI), Скалабринианского агентства по развитию сотрудничества и Общины имени Папы Римского Иоанна XXIII.