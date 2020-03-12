В Риге совершено нападение на предстоятеля Римско-Католической Церкви в Латвии архиепископа Збигнева Станкевича

В Пепельную среду 26 февраля на предстоятеля Римско-Католической Церкви в Латвии (РКЦЛ) архиепископа-митрополита Збигнева Станкевича после богослужения в Кафедральном соборе Риги напал агрессивный хулиган. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Как сообщает портал Delfi, заметив, что человек находится в крайне возбужденном эмоциональном состоянии и не может спокойно общаться, архиепископ Станкевич решил не вступать с ним в разговор и уйти. Однако мужчина не унимался, продолжал кричать, сквернословить, показывать вульгарные жесты, затем последовал за архиепископом, ударил ногой, а также успел нанести удар кулаком по лицу секретарю первоиерарха РКЦЛ, который попытался задержать нападавшего. Владыке Збигневу Станкевичу, который в свое время занимался восточными единоборствами, удалось своими силами нейтрализовать и задержать хулигана, а затем передать его охранникам находящегося поблизости Сейма, которые вызвали Рижскую муниципальную полицию. В результате инцидента пострадал и сам Высокопреосвященный Збигнев Станкевич, и его секретарь. Предстоятель Римско-Католической Церкви Латвии отметил, что нападавший присутствовал в соборе на богослужении по случаю Пепельной среды и постоянно мешал присутствующим. Возглавлявший богослужение архиепископ сделал ему замечание, после чего дебошир успокоился, однако после Мессы дождался его возле входа, стал угрожать, затем начал преследовать и, когда Станкевич собирался войти во двор своего дома, напал.

В муниципальной полиции пояснили, что нападение произошло утром 26 февраля. На месте происшествия полицейские установили, что во время богослужения один из присутствующих мешал вести Мессу, выкрикивая нецензурные слова и мешая окружающим. Затем после замечания он притих и после богослужения вышел из церкви. Сначала все подумали, что конфликт исчерпан, но оказалось, что на улице незнакомец напал на священнослужителей. Полиция оформила на хулигана административный протокол и оштрафовала на 250 евро, а за нанесение телесных повреждений ему придется нести уголовную ответственность. Мера наказания станет известна после того, как будут готовы результаты медицинской экспертизы, назначенной Збигневу Станкевичу и его секретарю.