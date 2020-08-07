В праздник Успения Богородицы (Вознесения Девы Марии) доступ паломников в главное богородичное святилище Прибалтики (Аглонскую базилику) будет ограничен

Максимальное число паломников, которые смогут находиться на территории Аглонской базилики с 11 по 13 августа, составит 400 человек, сообщили в Министерстве юстиции Латвии, говорится в материале Благовест-инфо со ссылкой на латвийское новостное агентство LETA. По этим данным, в дни, в которые в Аглоне будут отмечать торжество Вознесения Девы Марии, 14 августа с 7:00 до 13:30 и 15 августа с 7:00 до 10:00 на территории базилики смогут находиться не более 500 человек.

При этом 14 августа с 19:00 и 15 августа с 12:00 (во время служения главных праздничных Месс) на территории Аглонской базилики смогут находиться до 5000 человек: в это время сакральная площадь базилики будет разделена на сектора, чтобы обеспечить дистанцию между людьми. В Минюсте Латвии подчеркнули, что во время праздников территория Аглонской базилики будет огорожена, контролировать ее будут представители ответственных учреждений. Паломники должны заранее зарезервировать себе места ночлега, т.к. они будут обеспечены только 500 лицам.