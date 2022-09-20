В Польше прошёл Марш в защиту жизни и семьи

Более 10 тысяч человек прошли 18 сентября по улицам Варшавы в рамках Национального марша в защиту жизни и семьи. Помимо столицы, подобные шествия были организованы в 150 городах Польши. В них приняли участие несколько сотен тысяч человек. Сообщает русская служба Vatican News.

В этом году темой марша защитников жизни было Таинство Брака и данные в нем обещания супругов. Поэтому шествие началось возобновлением супружеских обещаний. Участники несли в руках флаги и воздушные шары красного и белого цвета, а супружеские пары – символические сердца, на которых были написаны их имена и число прожитых вместе лет. Марш сопровождали транспаранты «Жизнь прекрасна», «Да здравствуют дети» и «Отцовство начинается с зачатия: равная ответственность, равные права».

Среди участников шествия были родители с детьми, общественные деятели, представители различных движений и объединений, духовенство и пожилые люди. Марш завершился торжественной Мессой. В качестве почетного попечителя этого события выступил президент Польской епископской конференции архиепископ Станислав Гондецкий.

Участников марша приветствовал президент Польши Анджей Дуда, обратившись к ним со специальным видеопосланием. «Я очень рад, — сказал он, — что вы снова проходите по улицам Варшавы. Сегодня бабушки и дедушки, родители, дети и будущие родители образуют здесь большую и радостную общину. Все вместе вы даете публичное свидетельство вашей приверженности самым благородным идеалам. Я убежден, что крепкая семья – это успешное будущее нашей родины. Благодарю вас от всего сердца, — подчеркнул президент Польши.

«Мы строим большую общину, группу решительных защитников жизни, брака и семьи, — пояснил со своей стороны президент Центра жизни и семьи и организатор марта Павел Оздоба. – Мы даем публичное свидетельство того, что брак как институт неоценим. Его нужно защищать, прежде всего сегодня, когда он подвергается тяжким нападкам и переживает кризис».