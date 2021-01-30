В Польше после публикации решения о запрете абортов возобновились протесты

27 января 2021 года в Польше вступило в силу решение о запрете на прерывание беременности из-за болезни ребенка, что привело к новым протестам в стране, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на spzh.news и польский ресурс Onet.

В настоящее время в Польше аборт разрешен только в случае угрозы жизни и здоровью матери, высокой вероятности тяжелого поражения плода, а также если беременность наступила вследствие изнасилования или инцеста. Упраздненный закон обосновывал примерно 98% операций по прерыванию беременности в прошлом году. Решение о евгенических абортах Конституционный суд Польши принял 22 октября 2020 года. Запрет вызвал массовые беспорядки. Длительное время действие постановления не вступало в силу, но теперь решение официально опубликовали, что привело к новым протестам.

27 января более сотни участников акции заблокировали улицу возле Конституционного суда, жгли файеры и требовали отставки правительства. Организатор протестов – движение «Женская забастовка». Полиция фиксировала протестующих на видео, пытаясь идентифицировать участников акции, поскольку массовые собрания в стране из-за эпидемии коронавируса запрещены. Нескольких человек, проникших в здание Конституционного суда, задержали. На следующий день протесты продолжились.