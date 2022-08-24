В Подмосковье преподаватель воскресной школы подозревается в убийстве священника

В подмосковном Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля Никольского храма и поджег его кабинет. От полученных ран священник скончался на месте. Очевидцы вызвали силовиков, которые задержали нападавшего. Возбуждено дело об убийстве, передает Интерфакс.

«По предварительным данным следствия, 24 августа 2022 года около 9 утра в городском округе Домодедово преподаватель воскресной школы с ножом напал на настоятеля церкви и поджег один из кабинетов. Потерпевший умер от полученных ранений на месте происшествия», — сообщила областная прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Ход расследования поставлен Домодедовской городской прокуратурой на контроль.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, задержанным оказался местный житель 2000 года рождения. В отношении подозреваемого следственными органами принято процессуальное решение. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, допрашивают свидетелей и подозреваемого.

Убитый 59-летний протоиерей Сергий Лопухов был клириком Коломенской епархии РПЦ.