В Петербурге католики провели Общегородской Крестный путь

В минувшую субботу, 27 марта, в преддверии Вербного воскресенья и начала Страстной недели, на территории храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Санкт-Петербурге состоялся Общегородской Крестный путь под предстоятельством вспомогательного епископа Николая Дубинина.

На совместную молитву собралось более 150 человек – священники, монашествующие, верующие из петербургских приходов и общин, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Лейтмотивом для размышлений Крестного пути стал 51 (50) – «покаянный» псалом. Сами размышления готовили представители приходов и общин города. Крестный путь сопровождала костюмированная группа (приход Посещения Девой Марией Елизаветы), представлявшая краткую инсценировку на тему стояния. Размышления сопровождали молитвы из «Крестного пути надежды» (перевод П. Д. Сахарова).

(См. полный текст размышлений, прозвучавших на этом Крестном пути)

Фото: Евгений Мартынович