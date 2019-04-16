В Париже горит знаменитый собор Богоматери (Нотр Дам)

Пожар произошел в понедельник 15 апреля вечером в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пожарных. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

Позднее поступили сообщения, что огонь охватил новые уровни и вплотную приблизился к смотровой площадке. В результате пожара полностью обрушилась кровля храма, рухнули часы и шпиль. «Эмоция целой нации. Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

Источник: ТАСС