В Пакистане 13-летняя девочка-католичка похищена, насильственно обращена в ислам и принуждена выйти замуж за 44-летнего мусульманина

Арзу Раджа, 13-летняя девочка-католичка из пакистанского Карачи, была похищена, насильственно обращена в ислам, а затем принуждена выйти замуж за 44-летнего мусульманина по имени Али Азхар, который похитил ее утром 13 октября 2020 года, передает Седмица со ссылкой на информационное агентство Fides.

Это последний из серии подобных случаев, потрясших католическую общину Пакистана. Насир Раза, активист по правам человека, который помогает католической семье Арзу Раджи в этой деликатной ситуации, заявил в интервью Fides: «Это уже сотый случай — история, которая повторяется: 13 октября девушку похитили, и в тот же день она была насильно обращена в ислам и безнаказанно вступила в исламский брак. Она играла дома. Она вышла в магазин и больше не вернулась».

Насир Раза поясняет: «Арзу — ученица 7-го класса, и, как видно из ее свидетельства о рождении, выданного Национальной базой данных и регистрации (NADRA), она родилась 31 июля 2007 года». Он добавляет: «Семья девочки в шоке и очень напряжена. Неадекватное поведение полиции в полицейском участке — еще одна проблема для семьи, находящейся в муках, страдании и отчаянии».

Фактически полиция закрыла дело, потому что вечером 14 октября адвокат похитителя появился в отделении полиции и предъявил документы, которые, по его словам, придали похитителю полную легитимность. Речь идет о документе, подписанном Арзу, которая свидетельствует о своей свободной воле при обращении в ислам и вступлении в брак. Также представлены официальное свидетельство об обращении в ислам и свидетельство о браке.

Родители девочки ничего не смогли сделать, даже несмотря на то, что предоставили свидетельство о рождении девочки и сослались на пакистанский закон, запрещающий брак до 18 лет (согласно исламским законам, это разрешено).

Энтони Навид, католический политик и член провинциального собрания провинции Синд, в настоящее время занимается этим делом. Он посетил пострадавшую христианскую семью. В беседе с Fides Навид сказал: «Я предложил семье юридическую помощь, а также поговорил с полицейскими для анализа и рассмотрения дела».

Энтони Навид отмечает: «Жалоба, поданная сейчас, является слабой, потому что она направлена ​​против неизвестных лиц, но теперь, когда известно больше деталей, необходимо добавить правильную информацию и сослаться на законы о защите детей и детских браках».

В заключение Навид сказал: «Увеличение числа похищений и принудительного обращения в ислам девочек-христианок и девочек-индуисток представляет собой очень серьезное явление. Рост числа таких случаев вызывает беспокойство, хотя это происходит из-за узкого и болезненного менталитета очень немногих людей в пакистанском обществе. В нынешнем контексте социального и политического статуса религиозные меньшинства представляют собой более слабые элементы, и, следовательно, женщины и девушки из числа меньшинств становятся легкой мишенью для похитителей-мужчин, совершающих принудительное обращение в другую веру».

По словам Анджума Джеймса Пола, пакистанского католика, президента Ассоциации учителей религиозных меньшинств в Пакистане, «эти похищения являются нарушением закона и представляют собой преступление педофилии, с которым все пакистанское общество, прежде всего гражданские власти, должно бороться со всей мощью. Мы требуем решительного вмешательства правительства, чтобы положить конец этому преступному явлению в отношении девочек из наиболее уязвимых слоев общества, которое создает очень плохой имидж Пакистану».

Ежегодно по меньшей мере 1000 христианских и индуистских девочек и женщин похищаются и принуждаются к обращению в ислам и выходу замуж за своего похитителя. Многие семьи не сообщают о преступлении или отзывают свои жалобы перед лицом угроз в адрес других членов семьи.

На фото — Фатима Арзу Раджа в день Первого Причастия