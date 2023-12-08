В Новосибирске отпраздновали 25-летие монашеских обетов сестры Серафимы Беляевой, MC (+ ФОТО)

7 декабря 2023 года в Общине Сестер Матери Терезы, чья обитель расположена на левом берегу Новосибирска, тепло помолились о сестре Серафиме Беляевой, MC, которая отметила 25-летний юбилей со дня своих первых обетов.

Торжественную Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт в сослужении генерального викария о. Андрея Ферко, эконома епархии о. Александра Депершмидта и настоятеля францисканского прихода о. Виталия Костюка OFM.

Вместе с Сёстрами-Миссионерками Божественной любви (Сестрами Матери Терезы, или Миссионерами Милосердия, МС) за Литургией молились монахини ещё из трёх разных конгрегаций: Сестёр Св. Елизаветы (CSSE), Сестёр-Евхаристок (SJE) и Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса (MSC). Причем, в гости к новосибирским Сёстрам приехали и монахини из томских общин этих же конгрегаций.

Также на празднике присутствовали члены группы «Жажду», существующей при Приюте Сестёр Матери Терезы.

В начале Св. Мессы сестра Серафима зажгла 25 свечей, которые символизировали 25 лет принесения ею монашеских обетов. А главная свеча, которую она держала в руках в этот момент, символизировал светильник «мудрой девы» из Евангелия от Матфея (Мф 25,1-13), с которой выходят навстречу Спасителю.

Очень проникновенное слово проповеди сказал Отец Епископ.

Владыка подчеркнул, что Посвящённая Богу жизнь – это великая тайна. Как сказал в своё время о священстве епископ-исповедник Александр Хира, это «Mysterium tremendum, тайна, от которой бросает в дрожь». А ещё проповедник напомнил, что основательница конгрегации – св. Мать Тереза – видела в каждом своём любимчике на улицах Калькутты, а потом и на улицах мира – Иисуса Христа, и в них касалась Бога. Этой маленькой, хрупкой женщиной восхищались и восхищаются многие великие мира сего: цари, президенты, принцессы и учёные. А Иисус в прочитанном отрывке из Евангелия противопоставляет им младенцев. Ведь младенцы видят порой то, что сокрыто от мудрых и разумных мира сего.

Такими «младенцами» были, в том числе, и служитель милосердия святой доктор Гааз, и основатель всего отшельнического монашества святой Антоний Пустынник, и епископ-исповедник Александр Хира, и блаженный о. Владислав Буковинский. И многие-многие другие святые «младенцы». Эти младенцы знали самое главное, знали суть всего сущего, и знали Того, кто создал этот удивительной мир. Они были с Богом ‘на Ты’. Мать Тереза — она тоже из тех младенцев, как и сегодняшние сёстры. И мы все также хотели бы принадлежать к числу этих младенцев!

Владыка горячо поблагодарил сестру Серафиму за её ответ на призыв Иисуса следовать за Ним, за её постоянство и пример свидетельства! И пожелал дорогой сестре быть верной выбранному пути и с такой же радостью нести далее принятый Божий дар.

(см. Полный текст проповеди Владыки)

Вслед за проповедью Владыки сестра-юбиляр обновила свои вечные обеты.

А после Мессы все перешли в Трапезный зал, где ещё раз поздравили сестру Серафиму, в том числе специально приготовленной песней. Завершился праздник дружеским чаепитием с прекрасным праздничным десертом.



Фоторепортаж об этом событии подготовила Студия «Кана»: