Слово Владыки Иосифа Верта на Святой Мессе по случаю 25-летия монашества сестры Серафимы Беляевой, МС

Дорогие братья и сёстры!

Посвящённая Богу жизнь – это великая тайна. Епископ-исповедник Александр Хира назвал священство Mysterium tremendum, то есть — тайной, от которой бросает в дрожь. Священник касается Святых Таинств, касается Евхаристического Христа, и от этого осознания его должно бы бросать в дрожь.

Мать Тереза видела в каждом своём любимчике на улицах Калькутты, а потом и на всех улицах мира – Иисуса Христа, и в них она касалась Бога.

Мы знаем удивительную жизнь Матери Терезы. Мы знаем и восхищаемся удивительной историей рождения конгрегации и всего того дела, которому дала импульс ваша святая Основательница.

Этой маленькой, такой хрупкой женщиной восхищались и восхищаются многие великие мира сего: цари, президенты, принцессы, учёные.

Иисус сегодня в Евангелии противопоставляет им младенцев. Младенцы видят порой то, что сокрыто от мудрых и разумных мира сего.

Человеческий разум создал космические телескопы Хабл и Джеймс Уэбб. С их помощью человек смог заглянуть в глубь своей истории на 13 миллиардов лет!

Святой доктор Гааз в XIX веке после своей смерти оставил несколько старых телескопов. По вечерам, утомлённый трудами дня, он любил вглядываться в звёздное небо.

А святой Антоний Пустынник, который был неграмотным и жил вдали от цивилизации и технического прогресса 1500 лет тому назад, говорил о звёздном небе, что это – раскрытая книга, на каждой странице которой стоит имя Бога-Творца.

Эти младенцы знали самое главное, знали суть всего сущего, и знали Того, Кто создал этот удивительной мир. Они были с Богом ‘на Ты’.

Сына не знает никто, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть. И кому Сын хочет открыть.

Мать Тереза — она тот младенец, вы, дорогие сёстры — те младенцы. Дорогая сестра Серафима, Ты тот младенец, о котором говорит Иисус в Евангелии!

И мы все хотели бы принадлежать к числу этих младенцев! Апостол Павел утверждает: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа избрал нас в Нём прежде создания мира! Прежде чем 13 миллиардов лет тому назад, когда исшёл тот свет, который уловил в XXI веке космический телескоп, Он, Отец, уже избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Уже тогда, прежде создания мира, Бог Отец предопределил усыновить нас, грешников, Себе через Иисуса Христа.

Дорогие! Что такое святость, что такое стремиться к святости, как велит нам Апостол, как хочет от нас Господь? Может это вечный экстаз, который начинается уже на этой Земле? И нам бы ринуться всем в монастырь! Но мы видим, как сёстры Матери Терезы каждое утро засучивают рукава, и с тряпкой и шваброй, или и без неё, идут вперёд как в атаку; идут к тем, к которым люди не очень хотят идти, или открывают двери тем, которым никто их не откроет. Когда в предсеминарию приходят кандидаты, вначале их посылают в дом сестёр Матери Терезы. Несколько лет назад наш кандидат уже через неделю сказал: с меня хватит, извините, я сюда в предсеминарию пришёл не для того; пошёл на вокзал, купил обратный билет и уехал.

А сама Мать Тереза? Со своей вечной приветливой улыбкой на испещрённом морщинами лице, может она уже в этой жизни получала от Господа Бога эту сладость в молитве, возвышенную радость в грязных работах? Когда шёл процесс беатификации и канонизации, и надо было исследовать все написанные Матерью статьи, данные ею интервью и даже написанные письма, тогда только открылось, что эта кандидатка алтарей 50 лет своей жизни находилась в так называемой внутренней темноте и оставленности, как Иисус на кресте, когда Он взывал: Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил! И … продолжала изо дня в день улыбаться, утешать, облегчать другим жизненный крест. И была счастлива. И это тоже тайна посвящённой жизни!

Дорогие!

Епископ Александр Хира в своих последних письмах писал мне, семинаристу: «если бы Господь Бог дал мне 100 жизней и 100 раз дал мне сделать выбор, то 100 раз я выбрал бы жизнь священника».

Блаженный отец Владислав Буковинский написал в своих воспоминаниях о том, как однажды его везли в далёкое селение на телеге по ухабистой дороге. Он молился и размышлял об удивительном Провидении Божьем. Весь путь своего призвания. Думал о друзьях-священниках, о годах в лагерях и тюрьмах, о преследованиях. И тут он почувствовал такую внутреннюю радость и утешение, что никогда в жизни не поменял бы эту свою жизнь на все радости и богатства мира.

Дорогая сестра Серафима, спасибо Тебе за Твоё “да” на призыв Иисуса следовать за Ним. Спасибо за верность и постоянство. Спасибо за пример и радость!



Новосибирск, 7 декабря 2023 года

Первая неделя Адвента

(Фото — ТВ «Кана»)