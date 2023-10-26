В Нигерии застрелили ранее похищенного монаха-бенедиктинца

Епархия Илорин в Нигерии объявила, что убит монах Годвин Эзе, который был похищен 17 октября вместе с двумя другими собратьями из бенедиктинского монастыря в Эруку.

В записке, переданной ACI Africa во вторник, 24 октября 2923 года, администратор епархии Илорин священник Ансельм Пендо Лавани сообщил, что брат Годвин Эзе, который был похищен вместе с монахами Энтони Эзе и Питером Олареваху, был жестоко убит.

Другие источники сообщают, что похитители застрелили Годвина Эзе и бросили его тело в реку.

Ранее епархия объявила об освобождении Энтони Эзе и Питера Олареваху, которые являются насельниками бенедиктинского монастыря, и обратилась с просьбой помолиться за Годвина Эзе, еще одного монаха того же монастыря.

В записке от 24 октября Лавани написал: «Я хочу поблагодарить всех и каждого за ваши коллективные молитвы в течение последних нескольких дней за благополучное освобождение наших братьев, брата Энтони Эзе и брата Питера Олареваджу. Мы благодарим Бога за ответ на наши молитвы».

«Однако мы опечалены известием об ужасном убийстве третьего брата, Годвина Эзе, от рук похитителей. Да дарует Бог вечный покой его душе, утешение его ближайшим родственникам и всем нам, кому осталось оплакивать его кончину», — продолжил Ансельм Пендо Лавани.

В интервью ACI Africa священник Джозеф Экесиоба, бывший настоятель монастыря, рассказал, что Годвина Эзе застрелили бандиты Фулани через день после похищения.

«Я говорил с одним из наших братьев, которого освободили, и он сказал, что Годвина застрелили в среду [18 октября] ночью. Похитители вывели троих наших братьев на берег реки и застрелили брата Годвина. Затем они бросили его безжизненное тело в реку», — сказал Экесиоба 24 октября.

Он добавил: «После убийства Годвина похитители отвели братьев Питера и Энтони в лес, где они их прятали, и продолжали им угрожать, говоря, что они тоже будут убиты. К счастью, в субботу вечером [21 октября] обоих освободили».

Экесиоба сообщил, что монастырь организует поиски тела Годвина Эзе в реке.

Он сообщил ACI Africa, что монастырь был вынужден принять решительные меры после похищения 17 октября. «Нам пришлось переселить наших братьев в более безопасное место, поскольку мы продолжаем получать угрозы нападения», — сказал Джозеф Экесиоба.

Епархия Илорин обслуживает штат Квара, который на востоке граничит со штатом Коги, на севере со штатом Нигер, а на юге со штатами Экити, Осун и Ойо.

В некоторых из этих нигерийских штатов, включая Коги и Нигер, продолжают наблюдаться нападения, совершаемые, как сообщается, вооруженными пастухами Фулани и другими бандитами.

В апрельском отчете Intersociety указывалось, что только за 100 дней в христианских частях штата Нигер было убито более 150 человек, а из 707 христиан, похищенных за тот же период, 200 похищений были совершены в Нигере.



Источники: Седмица / CNA