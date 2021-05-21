В Нигере вооруженные исламисты напали на католическую общину страны

В Нигере вооруженные исламисты напали на материнскую католическую общину страны, убив пятерых и ранив двоих в селе, где некогда принял крещение первый нигериец, сообщает Седмица со ссылкой на Fides.

«В Нигере вчера праздновали завершение месяца Рамадан, Айд эль-Фитр, – рассказывает в интервью изданию Agenzia Fides отец Мауро Арманино, миссионер Общества африканских миссий (Societies of African Missions, SMA) в Ниамее. – У нас в столице царила обстановка тишины и безмятежности, люди предавались мирным беседам, молитвам и семейным торжествам. Эту праздничную атмосферу не нарушило даже долгое затемнение из-за отключения электричества. А тем временем подлинная черная тьма обрушилась на село Фанхио».

«Это село находится примерно в 300 километрах от Ниамея, в районе Сонгхай-Зерма, где зародилась первая католическая община страны, и крестился первый нигериец по имени Антуан Дураман, основатель этой общины. Утром порядка семи джихадистов ворвались в село на мотоциклах, убили пять человек и ранили еще двоих. Они разграбили деревню, осквернили и сожгли местный храм и убили прихожанина по имени Джозеф, защищавшего церковь. Они также сожгли статую Девы Марии, алтарь и все богослужебные книги».

«Они ворвались в кабинет директора государственной школы и разнесли его, – продолжает отец Арманино. – Они уничтожают все, что может представлять угрозу владычеству джихадистов в этих местах. Следует отметить, что в районе пересечения «трех границ» (Мали, Буркина-Фасо, Нигер) чадские военные давно и безуспешно проводят операцию «Бархан» в Сахеле. В результате военных действий тысячи людей уже бежали из этих мест в поисках безопасности. По оценкам властей, не менее одного миллиона человек уже числятся «внутренне перемещенными лицами», а их существование в лагерях беженцев полностью зависит от помощи гуманитарных организаций. Многие христиане в этом регионе вынуждены скрывать свою веру, опасаясь гонений. Там настало время мучеников, и люди гибнут именно сейчас, в дни празднования Вознесения Господня».