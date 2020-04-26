В Нидерландах еще более расширено право на эвтаназию

В то время как Европа беспрецедентными средствами борется с вирусом, половиной жертв которых стали люди преклонного возраста из домов престарелых, в Нидерландах узаконена эвтаназия в отношении пациентов с деменцией, даже если они не в состоянии подтвердить свое желание покончить с собой. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Архиепископ Утрехта кардинал Виллем Якобус Эйк выступил против решения Верховного Суда Нидерландов, который 21 апреля узаконил эвтаназию по отношению к пациентам с выраженной формой деменции даже в тех случаях, когда они не в состоянии подтвердить высказанное ранее желание покончить с собственной жизнью. Суд вынес такое решение по делу врача, которая обвинялась в совершении эвтаназии в отношении пациента с болезнью Альцгеймера, не будучи уверенной в его согласии. Суд постановил, что врач может принять такое решение на основании согласия, высказанного ранее, если пациент больше не в состоянии его подтвердить.

Кардинал Эйк утверждает, что решение суда не вносит ясности, но, наоборот, усугубляет правовую неопределенность, оставляя за врачом интерпретацию воли пациента. Эта неопределенность, подчеркивает кардинал Эйк, приведет только к увеличению случаев эвтаназии и самоубийств при врачебном содействии. В 2019 году число таких случаев увеличилось на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. Нидерланды – одно из первых государств в мире, узаконивших эвтаназию. Это произошло в 2002 году. Запросить об эвтаназии может даже 12-летний ребенок при согласии родителей. Эвтаназия возможна при наличии ряда условий: пациент должен испытывать невыносимое и нескончаемое страдание без перспективы улучшения, с применением эвтаназии должны быть согласны по меньшей мере два врача.