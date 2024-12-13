В Москве состоялись торжества в честь 25-летия повторного освящения Кафедрального собора на Малой Грузинской улице

11–12 декабря в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отмечали 25-летие повторного освящения храма. В открытии торжеств 11 декабря приняли участие многочисленные гости: епископы трех из четырех российских епархий, Казахстана и Белоруссии, представители дипломатического корпуса, верующие из разных городов.

Программа первого дня празднования включала Торжественную Мессу, которую возглавил митрополит Минско-Могилевский на покое монс. Тадеуш Кондрусевич, а также открытие фотовыставки и праздничный концерт.

В начале богослужения архиепископ Павел Пецци приветствовал собравшихся, а затем передал слово архиепископу Тадеушу – первому митрополиту Архиепархии Божий Матери в Москве.

Владыка Тадеуш поздравил епископов, священство и прихожан с первым значимым юбилеем повторного освящения кафедрального собора: «Для меня этот собор очень и очень важен, и если я не всегда могу присутствовать здесь физически, то в своих мыслях, находясь далеко от Москвы, я молюсь с вами. … 25 лет тому назад мы входили в этот собор, когда его освящал государственный секретарь Ватикана кардинал Анджело Содано. Ударяя три раза большим ключом в двери этого собора, я поднял ключ вверх, сказав: «Чтобы никогда в будущем не случилось то, что случилось с этим храмом, чтобы он всегда был открыт для всех людей…» Прошедшие 25 лет показали, что он открыт, что он воскрес и вновь является тем местом, где человек получает Божию благодать, необходимую для спасения».

В проповеди архиепископ Тадеуш подробно остановился на истории собора, а в заключение отметил, что сегодня московский кафедральный собор начинает писать новую страницу своей истории, в которой он должен стать «домом Бога и вратами Неба».



(См. полный текст проповеди Высокопреосвященнейшего Тадеуша Кондрусевича)

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После окончания Святой Мессы настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии свящ. Дмитрий Новоселецкий пригласил всех на выставку «Параллели эпох. 1999–2024», посвященную 25-летию повторного освящения собора, расположенную в боковых нефах храма. Представленная экспозиция вызвала неподдельный интерес. Рассматривая представленные фотодокументы, ее посетители отыскивали знакомые лица на фотографиях и делились своими воспоминаниями.

Завершился первый день торжеств праздничным концертом «А. Вивальди. Времена года», в котором приняли участие титулярная органистка Кафедрального собора Марина Омельченко и оркестр Московской областной филармонии.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери