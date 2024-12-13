Проповедь Архиепископа Тадеуша Кондрусевича в навечерие 25-летия повторного освящения московского Кафедрального собора

Ваши высокопреосвященства, преосвященства, братья во священстве, монашествующие, представители государственной власти, братья и сестры!

С радостью войдем в дом Господень (ср. Пс 122(121), 1). Эти слова псалмопевца были на устах верующих 21 декабря 1911 г., когда освящался новопостроенный величественный Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве на Малой Грузинской улице. Подобное было 25 лет тому, когда 12 декабря 1999 г. совершалось его повторное освящение после шести десятилетий осквернения. Сегодня, в день Серебряного юбилея возобновления его деятельности, мы вновь благодарим Бога за дар этого храма, и эти слова вновь звучат в наших сердцах.

Опыт последних 25 лет в этом храме укрепляет нашу веру в то, что Бог является Властелином истории, за что ему честь и хвала.

История храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии богата и одновременно трагична. Количество католиков в Москве к концу XIX столетия сильно возросло и стало очевидным, что имеющиеся два храма святых апостолов Петра и Павла и святого Людовика не достаточны для удовлетворения их духовных потребностей. На просьбу московских католиков разрешить построить еще один храм Министерство внутренних дел Российской Империи разрешило возвести здание при соблюдении двух условий: храм должен быть построен в отдалении от центра города и от особо чтимых православных святынь.

Грузинская слобода отвечало этим условиям царской власти, участок был найден, и в 1899 г. началось строительство. Оно было закончено в 1911 г. После его освящения газета «Русское слово» писала, что на грязной, убогой, забытой Богом и городом Малой Грузинской улице вырос великолепный, высокохудожественный массив нового Римско-католического костела во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

После конфискации храма в 1938 г., в нем располагались различные организации. Сначала общежитие, потом НИИ “Мосспецпромпрект”. Само здание было разделено на четыре этажа. До неузнаваемости изменился интерьер и экстерьер этого выдающегося и единственного в своём роде памятника московской церковной архитектуры.

Его возрождению поспособствовала оттепель в отношении религии в бывшем СССР, которая наступила в конце 80-х – начале 90-х годов минувшего столетия.

8 декабря 1990 г. капеллан польской реставрационной фирмы “PKZ” священник Тадеуш Пикус совершил первую Мессу на ступенях храма.

13 апреля 1991 г. решением святого папы Иоанна Павла II я был назначен Апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России. И моим первым решением стал декрет о восстановлении католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, подписанный 21 апреля. Его устав был зарегистрирован Управлением юстиции Моссовета 31 мая 1991 г. Через несколько месяцев настоятелем прихода был назначен священник-салезианец Иосиф Заневский SDB. С его приходом на ступенях храма стали проходить еженедельные воскресные Мессы. Московские католики словно стучали в двери храма в надежде, что они скоро откроются.

Началась долгая эпопея возвращения храма. Сначала нам позволили молиться на первом этаже, где разместился Колледж католической теологии, философии и истории св. Фомы Аквинского, редакция газеты «Свет Евангелия» и секретариат Высшей духовной семинарии «Мария – Царица апостолов», воспитанники которой учились в расположенных рядом с храмом строительных вагончиках. Храм стал местом для катехизации и различных пастырских мероприятий. Он понемного начал оживать.

После долгих мытарств историческая справедливость восторжествовала: 2 февраля 1996 г. храм был полностью передан общине. Благодаря молитвам, активной помощи прихожан и поддержке различных католических организаций из многих стран мира этот Дом молитвы вступил в новую эпоху своей жизни.

Здесь уместно вспомнить евангельское повествование об обращении мытаря Заккхея. Будучи малого роста, он взобрался на смоковницу, чтобы увидеть Христа. Проходящий рядом Иисус высказал желание навестить его дом. Заккхей был так тронут этим, что пообещал отдать половину своего имения нищим, а того, кого обидел, вознаградить в четыре раза. Иисус ответил, что спасение пришло в этот дом (ср. Лк 19, 1-10).

Не смотря на все перипетии истории, в день передачи храма Иисус как бы сказал: «Меня отсюда изгнали, но Я возвращаюсь и хочу здесь быть». Тогда спасение вновь пришло на это место, о чем чисто по-человечески было трудно мечтать. Об этом красноречиво свидетельствует опубликованная в августе 1989 г. статья в газете «Московский Комсомолец»: «Костел – великомученик». Автор сожалел о том, что храм «окончательно и бесповоротно» утратил свое первоначальное предназначение. А тем временем до возрождения прихода оставался не полный год, а до его повторного освящения — десять лет. Бог еще раз показал, что кто пишет историю и ставит последнюю точку над «i» в делах, которые кажутся по-человечески невозможными.

Трудный процесс восстановления храма завершился в 1999 г. Сегодня я вновь благодарю Бога и всех тех, кто боролся за возвращение храма и взял на себя ответственность по его восстановлению. Это, прежде всего, приходская община во главе с настоятелем священником Иосифом Заневским SDB. Это прелат Андрей Стецкевич, с 1998 взваливший на свои плечи, казалось бы непосильную ношу его восстановления. Это простые верующие, различные благотворительные, ремонтные и реставрационные организации и т.п. Низкий поклон всем вам.

Надо отдать должное и правительству Москвы, которое пошло навстречу требованиям католиков и вернуло им храм, совершив акт восстановления исторической справедливости.

С особым трепетом мы переживали день его освящения. 12 декабря 1999 г., практически накануне Великого Юбилея христианства 2000 года, его освятил Государственный секретарь Святого Престола Кардинал Анджело Содано в сослужении 30 епископов, 130 священников, представителей различных вероисповеданий, государственной власти, дипломатических миссий, общественности и очень большого количества верующих.

В своей проповеди Папский легат сказал, что в московскую зиму мы поем хвалебную песнь Господу за все его благодеяния. Этот храм – это место святое, место встречи с Богом, лестница, по которой Господь нисходит к нам и по которой мы можем восходить к нему. Место встречи с Богом, также становится местом встречи с человеком. Поэтому, когда мы приходим сюда, чтобы любить Бога, то должны выходить из него, чтобы любить людей.

Это был день триумфа Бога и Пресвятой Богородицы, значимый и символический для Москвы и России. Уверен, что и для всего мира, потому что в столице еще недавно атеистического государства был освящен католический кафедральный собор.

Восстановленный и освященный храм предстал во всей свой красоте как место встречи человека з Богом: в нём снова звучит Священное Писание, совершаются таинства — прежде всего Евхаристия -, дела благотворительности и другие пастырские акции. Своей уникальной сакральной архитектурой он стал украшением столицы Российской Федерации, он широко известен своими концертами духовной музыки.

В книге пророка Иезекииля говорится о потоке, который вытекал из Храма и давал жизнь в изобилии везде, куда он течет, даже в пустыни (ср. Иез 47, 1–2. 8–9. 12).

Вода – это источник жизни. Недаром ученые ее ищут на других планетах. В пустыне, где ничего не растет, есть богатые водой оазисы, где жизнь процветает. Таким оазисом в духовной пустыне современности является храм. Из него вытекает вода Божией благодати, которая нас оживляет.

Святой апостол Павел учит, что мы являемся храмом Божиим через Святого Духа, который был дан нам в крещении (1 Кор 3, 9–11. 16–17). Поэтому мы должны заботиться о нем и укрепляться в нем в вере. Храм – это не просто каменное здание, но каждый из нас, кто имеет Бога внутри себя. Фундаментом этого храма является Христос.

Евангелие представляет Иисуса, который изгоняет из Храма торговцев и менял, которые превратили дом Его небесного Отца в дом торговли. Храм – это дом Божий, источник духовной жизни (ср. Ин 2, 13–22).

Мы должны созидать Церковь Божию в наших сердцах и душах. Для этого необходимо очистить их от греха и всякого зла. Святыни Святого Духа не могут быть захламлены грехом, они не могут быть местом торговли с Богом и поиска компромисса добра со злом.

К сожалению, мы очень часто относимся к себе самим не как к святыням Святого Духа, а как к автостраде. Как по ней ежеминутно в обоих направлениях проезжает масса автомобилей, также через нас проходит много трафика, коим является работа, семья, учеба, социальные взаимодействия, удовольствия и т.п.

Если мы пользуемся Интернетом или смартфоном, то информационный трафик превращается в бесконечный поток. Среднестатистический человек за компьютером проводит 6 часов и 30 минут в сутки. Мобильным телефоном пользуется – 6 часов и 40 минут, и проверяет его каждые 12 минут.

Бог обращается к нам, но мы не читаем его e-mail’ов и SMS’ов. Он нам звонит, но мы не слышим, ибо линия все время занята. Этим самым позволяем жизненному водовороту заглушить голос Бога в нашей жизни.

Мы строим и восстанавливаем храмы не только для того, чтобы они были украшением наших городов, а прежде всего для того, чтобы в них созидалась живая Церковь, как Мистическое Тело Христа, кирпичами которой являются наши сердца и души.

Последние 25 лет деятельности кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве – это история пути многих людей к вере. Сколько людей в этом храме получило дар благодати Божией в таинстве крещения и соединилось со Христом в святом причастии? Сколько укрепилось дарами Святого Духа в таинстве миропомазания? Какие удивительные истории обращения грешников могут рассказать нам исповедальни, в которых человек возрождается к новой жизни в благодати? Сколько молодых людей в таинстве брака связали свои судьбы? Сколько ищут путь к святости через евангелизацию, катехизацию и христианскую формацию в различных группах? Сколько раз Иисус отсюда навещал дома больных и умирающих? Сколько концертов духовной музыки стало началом пути к Богу? Это знает только Бог!

Если бы стены этого оазиса духовной жизни в пустыне секуляризма и нравственного релятивизма могли говорить, то могли бы рассказать много трогательных историй обращения человека к Богу. Не зря в народе Московский кафедральный собор называют «Офис Бога».

В России в последние три десятилетия появились много храмов. Однако все еще недостает живых святынь человеческих сердец, в которых своей благодатью живет Христос. Бог приходит к нам, но часто не застает нас дома.

Поэтому, дорогие братья и сестры, не побоимся, подобно Закхею, найти свою смоковницу и взобраться на нее. С нее будет легче увидеть Христа и на ней Он увидит нас и скажет, что хочет прийти в наши души. Не дозволим, чтобы хаос современного мира с его духовной пустотой и разнообразными гаджетами заглушил голос Бога, а мы заразились вирусом безразличия к вере и потребностям ближних. Очистим храм нашей души от греховного хлама, чтобы он был Божиим домом, местом молитвы и встречи с Господом.

Нам необходимо реагировать на вызовы нашего времени, чтобы не потерять своей христианской идентичности, быть не номинальными христианами, а жить истиной Евангелия.

В средние века на фронтоне храмов часто писали проникнутые Божиим духом слова. На одном из них на латинском языке написано: «Hic domus Dei est et porta caeli» – «Это дом Бога и врата неба».

Московский кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Ты начинаешь писать новую страницу своей истории. Будь домом Бога и вратами неба. Пусть современные Закхеи здесь ищут Иисуса и Его находят, а Он совершит чудо духовного исцеления. В новый путь, «Кафедрал»! И да пребывает здесь Всемилостивый Господь на многая и святая лета! Аминь.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери

(Фото — Ольга Хруль)