В Москве прошла конференция к 25-летию повторного освящения Кафедрального собора (+ ФОТО)

Во второй день юбилейных торжеств, посвященных 25-летию повторного освящения в Москве Кафедрального собора на Малой Грузинской улице, прошла конференция, в рамках которой прозвучали свидетельства священнослужителей, монашествующих и мирян, а также были показаны короткие видеоролики, раскрывающие неизвестные страницы истории храма и приходской общины.

Открывая конференцию, ее ведущий, директор музея Архиепархии Божией Матери в Москве Виталий Задворный, поприветствовав собравшихся епископов, священнослужителей, монашествующих, представителей дипломатического корпуса и мирян, предоставил слово Правящему архиепископу-митрополиту Павлу Пецци.

Владыка Павел в своем выступлении предупредил, что «на конференции мы не услышим докладов, но на ней будут подниматься вопросы сегодняшней реальности католической общины. Мы услышим настоящие свидетельства о том, что было, и о том, что есть». Далее архиепископ обратился к экспозиции выставки «Параллели эпох. 1999 – 2024», выставленной в соборе, и отметил, что представленные на ней документы и фотографии также являют собой наглядное историческое свидетельство, которое позволяет нам возвращаться к различным страницам жизни католической общины, ставя перед нами порой непростые вопросы, которые в будущем могут стать хорошей темой не только для диссертационного исследования историков, но и богословов. Потому что представленная выставка – это не «музейные экспонаты, это живое событие жизни Церкви».

Вспомогательный епископ Евгений Зинковский из Караганды поделился воспоминаниями о первом приезде в столицу и сказал, что для него и для многих других, кто когда-либо приезжал в Москву в поисках помощи и поддержки, Католическая Церковь в лице московского Кафедрального собора «была матерью, которая брала под опеку всех нуждающихся». И в знак благодарности и признательности владыка Евгений передал в дар Кафедральному собору частицу мощей блаженного Владислава Буковинского (беатификация состоялась 11 сентября 2016 года в Караганде) и книги об о. Владиславе Буковинском и Гертруде Детцель.

Алексей Юдин представил видеосвидетельство художника Константина Худякова, а также зачитал свидетельство о. Стефано Каприо, в котором его автор пишет, что 90-е годы являются эпохой подлинного религиозного возрождения России, и освящение собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии явилось «завершением трудного, полного приключений пути, открывшего сплоченное и безопасное измерение жизни католиков в столице и во всей России».

Затем прозвучало видеосвидетельство епископа Тадеуша Пикуса, который не смог лично прибыть в Москву. Епископ Тадеуш поделился воспоминаниями о том, как служил первые Мессы в рабочей гостинице, а сам трудился строителем. Как отслужил первую Мессу на ступенях пока еще не возвращенного верующим храма на Малой Грузинской, на которую пришли те, кто когда-то был крещен или принял первое Причастие в этом храме. И о том, как пришедшие на первую Святую Мессу верующие прижимались к кирпичным стенам храма, «будто те были живыми». О разрухе, царившей в соборе и на территории, и о первом крещении двух взрослых женщин.

Станислав Думин продолжил рассказ епископа Тадеуша Пикуса воспоминаниями о работе комитета по возращению храма верующим и о том, как тяжело шла эта работа. Далее он рассказал, что, «имея на руках все разрешения, верующие молились на его ступенях, но однажды терпение закончилось. И несколько прихожанок, не самых молодых, зашли в храм, стали выносить мусор и их примеру последовали другие. Это стало «первым» шагом к возвращению храма верующим».

Монс. Анджей Стецкевич, вспоминая годы своего служения в Москве, назвал их «благодатным временем» и заметил, что они не были простыми. Постоянно возникали проблемы, связанные с восстановительными работами или решением проблемы транспортировки 9-метрового креста, который находится в главном алтаре храма, решением вопроса о дарохранительнице и еще множестве разных больших и малых проблем, которые возникали ежедневно, ежечасно, но, тем не менее, по словам о. Анджея, «каждый день это была новая радость».

Свое свидетельство дала и 98-летняя прихожанка собора Евгения Федоровна Пищулина, которая помнит еще открытый храм Святых Петра и Павла в Милютинском переулке.

Сестра Валентина Новаковская также поделилась воспоминаниями о том, как прибыла в Москву в начале 90-х гг., и о том, как возникла идея организации фонда «Искусство добра», президентом которого она является, который «осуществляет духовно-просветительское служение людям разных культур и религий, что позволило собору стать центром культурно-просветительской жизни столицы».

Священник Сергий Зуев рассказал о Святой Мессе освящения собора, в которой он участвовал как органист. Завершая свое свидетельство, он заметил: «Сегодня мы обновляем наши обеты и осознаем, какими мы стали. Осознавая реальность, мы не должны судить прошлое, мы должны быть благодарными за то, что имеем сегодня».

Монсеньор Сергей Тимашов, ректор Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов», рассказал о первых годах своей семинарской жизни, когда ныне вверенная ему семинария находилась на территории Кафедрального собора.

В завершение конференции со свидетельством выступил архиепископ-митрополит на покое Тадеуш Кондрусевич, который поделился воспоминаниями о первых годах своего епископства в Москве, которое было неразрывно связано с возрождением не только структур Католической Церкви в России, но и с восстановлением храма. «Совершившееся символическое действие исполнило Фатимское пророчество о возвращении России к Богу, а сердце Католической Церкви вновь стало биться», – сказал владыка Тадеуш.

Эта памятная конференция стала не только местом, где можно было услышать свидетельства тех, кто стоял у истоков возрождения храма, но и площадкой для общения и местом, где, как в машине времени, можно было перенестись на 25 лет назад, чтобы вновь пережить события прошедших лет. В этом во многом помогли номера газеты «Свет Евангелия» от 12 и 19 декабря 1999 года, которые организаторы подготовили для участников конференции.

Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери