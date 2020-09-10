В Москве открылась выставка «Война и мир» С.Ф. Бондарчука. К 100-летию со дня рождения режиссера»

25 сентября выдающемуся кинорежиссеру, актеру, сценаристу и педагогу, автору одной из лучших экранизаций романа Л. Толстого «Война и мир» и других киношедевров исполнилось бы 100 лет.

9 сентября Толстовском центре на Пятницкой (в Москве) начала свою работу выставка «Война и мир» С. Ф. Бондарчука. К 100-летию со дня рождения режиссера». Об этом сообщает портал Рублёв со ссылкой на сайт Государственного музея Л. Н. Толстого.

Экспозиция будет доступна для посетителей до 7 марта 2021. По замыслу организаторов, выставка должна проиллюстрировать преемственность художественного метода Льва Толстого в киноискусстве, которую реализовал Сергей Бондарчук, а также показать, как текст великого толстовского романа воплощался на киноэкране.

По словам самого С. Бондарчука, его целью при создании фильма было «средствами киноискусства возможно полнее выразить то, что хотел сказать писатель». Режиссер заимствовал у писателя метод параллельного описания нескольких событий и сюжетных линий; Бондарчук называл его «методом сопряжения».

Основу выставки составили документы и артефакты, связанные с созданием, возможно, самого известного фильма С. Ф. Бондарчука — «Война и мир», снятого по роману Льва Толстого.

Посетители выставки могут познакомиться с эскизами, раскадровками сцен, фотографиями со съемок фильма. Среди экспонатов представлен также сценарий фильма с автографом режиссера. Здесь же посетители могут увидеть костюмы со съемок фильма, которые предоставили киноконцерн «Мосфильм» и Музей-панорама «Бородинская битва».

Часть экспонатов составили музейные раритеты более отдаленного прошлого. Так, в экспозиции представлены рукописи и переписка Льва Толстого, уникальные иллюстрации к «Войне и миру», созданные еще при жизни писателя.

Сергей Бондарчук и его фильмы

Сергей Бондарчук родился 25 сентября 1920 года в селе Белозёрка (ныне — Белозёрский район, Херсонская область Украины) в крестьянской семье. Его детство прошло в Таганроге и Ейске. В конце 1930-х годов в Таганрогском и Ейском драматических театрах началась его актерская карьера.

Окончив в 1941 году Ростовское театральное училище, служил актером в Грозном. В 1942 году был призван на фронт, был участником обороны Кавказа, служил в армии вплоть до 1946 года.

В 1948 году Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа в Москве, служил в Театре-студии киноактера. В 1952 году за исполнение главной роли в картине «Тарас Шевченко» по личному указанию И. Сталина 31-летнему Сергею Бондарчуку было присвоено звание Народного артиста СССР, минуя звание Народного артиста РСФСР.

В 1959 году Бондарчук дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм «Судьба человека» по рассказу Михаила Шолохова, где также исполнил главную роль Андрея Соколова. Известность, которую получил начинающий режиссер после выхода картины на экраны, впоследствии помогла ему стать победителем в заочном споре за право на экранизацию «Войны и мира» с гораздо более влиятельным и авторитетным на тот момент советским кинорежиссером Иваном Пырьевым.

В 1965—1967 годах режиссер поставил «Войну и мир». Картину отличали грандиозные батальные сцены с многотысячной массовкой, она с успехом прошла по многим кинотеатрам мира и в 1969 году стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В фильмографии Сергея Бондарчука насчитывается не так много фильмов: восемь завершенных картин — «Судьба человека» (1959), «Война и мир» (1965—1967), «Ватерлоо» (Италия, СССР, 1970), «Они сражались за Родину (1975), «Степь» (1977), «Красные колокола. Фильм 1. Мексика в огне» (СССР, Италия, Мексика, 1981), «Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира» (СССР, Италия, Мексика, 1982), Борис Годунов (СССР, Чехословакия, ФРГ, Польша, 1986) и один фильм, который был снят, но не смонтирован, — «Тихий Дон» (1992).

За свою жизнь С. Бондарчук также сыграл различные актерские роли в 40 картинах. Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 года в Москве.

Режиссер был удостоен многих наград: Народный артист СССР (1952), лауреат Сталинской премии первой степени (1952), Ленинской премии (1960), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1977), Герой Социалистического Труда (1980), лауреат Государственной премии СССР (1984). Обладатель кинопремии «Оскар» за фильм «Война и мир» (1969).

См. также документальный фильм «На съемках фильма «Война и мир»» о создании картины (на открывшемся видео необходимо сделать доп. переход по ссылке — Посмотреть на YouTube):

«Война и мир» Сергея Бондарчука. Возможно, лучшее воплощение великого романа Льва Толстого на киноэкране

Киноэпопея в четырех частях, одна из самых грандиозных экранизаций одноименного романа Льва Толстого, создавалась в течение 6 лет, работы над фильмом продолжались с 1961 по 1967 годы, непосредственно съемки заняли 3 года, с 1965 по 1967 гг.

Сергей Бондарчук выступил в роли главного режиссера и одного из авторов сценария, в паре с Василием Соловьевым. Он также исполнил в картине роль Пьера Безухова.

«Война и мир» считается одним из наиболее масштабных проектов в мировой и советской кинематографии, наряду с такими картинами, как «Освобождение» и «Тихий Дон». Работа над лентой прямо контролировалась Министерством культуры СССР. Она стала делом престижа для СССР, и создание ее потребовало усилий всей страны.

Одних только озвученных персонажей в картине насчитывается более трехсот. География съемок включала Москву (здесь у стен Новодевичьего монастыря снимали сцену расстрела поджигателей Москвы), село Богословское в Тульской области (здесь была снята сцена русской охоты), окрестности г. Дорогобуж в Смоленской области (Бородинское сражение), с. Теряево и Иосифо-Волоцкий монастырь (пожар Москвы), усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, Ленинград и Молдавию.

При создании картины были использованы коллекции 58 музеев страны, свыше 40 предприятий производили реквизит, от вооружения и экипировки до телег и табакерок. По рисункам XVIII века на Ломоносовском фарфоровом заводе специально для фильма был изготовлен большой обеденный сервиз. Было сделано 9 тысяч костюмов, 12 тысяч киверов, 200 тысяч пуговиц, точные копии русских и французских наград (орденов и медалей), оружия, построено 50 декорационных объектов и 8 мостов, из них 3 — через Днепр.

Для маскировки проводов, телеграфных столбов и современных построек декораторы установили на натурных площадках 200 деревьев и 500 кустов. Для съемки Бородинского сражения обширную территорию в Смоленской области декорировали палатками и чучелами солдат.

Натурные съемки центральной панорамы Бородинского сражения начались 25 августа 1963 года — в день 151-й годовщины Бородинской битвы. Особую поддержку фильму оказало Министерство обороны СССР, предоставившее в распоряжение съемочной группы лошадей и целые воинские подразделения. В массовке, изображавшей две армии, было занято около 15 тысяч человек пехоты, сформирован полк кавалерии в 950 сабель. У каждого из участников было оружие, исторический костюм. На постановку «боя» израсходовали 23 тонны взрывчатки, 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 2 тысячи шашек, 1500 снарядов.

Для съемок использовалось принципиально новое кинематографическое оборудование и материалы.

В прокат четыре серии фильма выходили поочередно: премьера первой серии «Андрей Болконский» состоялась 14 марта 1966 года, а последняя 4-я серия «Пьер Безухов» вышла на широкий экран 4 ноября 1967 года.

В 1986 году фильм был восстановлен и частично отреставрирован. В 2000 году в лабораториях концерна «Мосфильм» фильм «Война и мир» был полностью отреставрирован, картина была перенесена на цифровые носители, с восстановленным заново звуковым сопровождением. 26 июля 2000 года состоялась вторая премьера кинофильма «Война и мир» уже в новом формате.