В московском Центре имени Дона Боско отпраздновали день памяти своего небесного покровителя

История Детско-юношеского Центра имени Святого Дона Боско, или, как его именуют «Приюта на Филях» (а сами хозяева – воспитатели и воспитанники — называют его не иначе как «Дом Боско»), началась еще в начале 90-х годов, когда священники-салезианцы, занимавшиеся восстановлением московского собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, стали кормить голодных, плохо одетых детей, которые стали появляться на территории храма и которых становилось всё больше и больше. И тогда священники задумались: что же можно для них сделать?

Заручившись поддержкой Краснопресненской управы, они решили приобрести помещение, в котором мог бы разместиться Детско-юношеский Центр. Благодаря усилиям о. Иосифа Заневского, о. Бруно Бауэра, о. Ярослава Яблоньского и о. Казимира Шиделко, летом 1996 года удалось найти и отремонтировать подходящее помещение. Именно в этом доме некоторые из его новых обитателей впервые уселись за школьные парты. Время шло и ставило на повестку дня новые задачи, ибо число воспитанников росло и у них появлялись новые нужды. По этой причине было принято решение о строительстве нового дома на поросшей бурьяном территории заброшенного детского сада, на развалинах которого собиралась «неблагополучная» молодежь. К строительству приступили в 1999 году, а уже 9 ноября 2001 года новый дом Детско-юношеского Центра распахнул свои двери на Малой Филевской улице, и в него переехали персонал и все воспитанники.

Первыми руководителями «Дома Боско» были его многолетний директор, Ирина Николаевна Климович, а также священники о. Казимир Шиделко и о. Иосиф Заневский, который и ныне работает в Центре вместе с о. Кшиштофом Цаболой. С 2003 года обязанности директора исполняет Елизавета Федоровна Левина.

Сегодня «Дом Боско» — это большое трехэтажное здание с благоустроенной территорией, большой спортивной площадкой, комнатами на четырех человек, блоком питания, комнатами для внеклассных занятий, со спортивным и актовым залом, где ребята реализуют свои творческие способности в театральном искусстве, залом для танцев и комнатами для игр. Воспитанники находятся в Центре постоянно с понедельника по пятницу. «Почему?», — возможно спросите вы. «Мы не хотим, чтобы у детей прерывалась связь с родителями, да и родители тоже должны чувствовать свою ответственность за детей» — отвечает на этот вопрос о. Кшиштоф.

31 января, в день литургического поминовения святого Иоанна Боско, в «Доме Боско» большой праздник, ведь здесь, где живет дело Дона Боско, где чтят его заветы и духовное наследие, не забывают своего небесного покровителя. И, следуя его духу и традиции, отмечают свой главный в году праздник очень скромно, по-домашнему, без пафосных речей и ненужной помпезности, зато со Святой Мессой, театрализованными представлениями и братской трапезой любви. На этот раз Мессу в небольшой часовне Детского центра возглавил о. Петр Корнелюк, которому сослужили священники–салезианцы о. Кшиштоф, о. Дариуш, о. Августин, о. Гжегош и армяно-католический священник о. Оганес Меликян. Затем был показан подготовленный силами воспитанников Центра совместно с воспитателями праздничный спектакль и был дан торжественный ужин, в приготовлении которого воспитанники тоже приняли самое активное участие. Юные повара под руководством воспитателей приготовили много вкусных блюд, а те, кто не участвовал в работе на кухне, красиво сервировали праздничные столы.

Праздник закончился, но дело Дона Боско продолжается: оно живет в трудах тех, кто работает в «Приюте на Филях», в трудах его сотрудников и волонтеров. Это к ним относятся слова из проповеди отца Петра Корнелюка, содержащие цитату из Евангелия от Матфея: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Вот и мы не случайно празднуем память Святого Дона Боско, самого «молодежного священника», именно в этом доме – Доме Боско».

Текст и фото Ольги Дубягиной (Москва)