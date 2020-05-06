В месяце мае Папа Франциск призвал молиться о диаконах

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на май 2020 года, – сообщает Vatican News.

В начале месяца Папа Франциск обращается с призывом к верующим всего мира помнить в своих молитвах о диаконах:

«Диаконы – это вовсе не заместители священников. Они являются частью духовенства и живут своим призванием в семье и с семьёй. Они посвящают себя служению бедным, носящим в себе лик страдающего Христа. Они являются хранителями служения в Церкви. Будем же молиться о том, чтобы диаконы, верные служению Слову Божьему и неимущим, являли собой живительный знак для всей Церкви».